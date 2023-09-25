"مواطن لدعم مصر".. حملة جديدة بالشرقية لدعم السيسي في الرئاسة

دشن عدد من عائلات محافظة الشرقية، حملة "مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن"، من أجل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة، ودعمه وتأييده في أنحاء المحافظة.

وأكد عزيز وجيه أباظة، منسق الحملة بمحافظة الشرقية، أنه وجميع أبناء المحافظة يفخرون بتدشين حملة مواطن لدعم مصر، للمساهمة في تعريف الأهالي بالمشروعات القومية والتنموية، وكذلك ضرورة استمرار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأنه الأقدر على استكمال مسيرة البناء والتطوير الهائل الذي بدأ منذ توليه السلطة.

عزيز وجيه أباظة، منسق الحملة

وأوضح محمد عاطف عثمان، نائب منسق الحملة بالمحافظة، أن الحملة ستعمل جاهدة على تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتأكيد على أنهم عنصر رئيسي وأساسي في عملية التحول الديمقراطي واكتمال المشهد اللائق بمصر وشعبها وتاريخها عبر كافة العصور.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

محمد عاطف عثمان، نائب منسق الحملة

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.

وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.