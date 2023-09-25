بث مباشر مباراة الهلال ضد الجبلين تويتر : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم يلا شوت [كاس خادم الحرمين]

مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة في كأس خادم الحرمين fdk AL-HILAL VS AL-JABALAIN الليلة، بث مباشر مباراة الهلال ضد الجبلين تويتر: مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم يلا شوت، وينتظر العديد من عشاق كرة القدم مباراة الهلال السعودي والجبلين اليوم ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن مشاهدة المباراة مباشرة في مواجهة مرتقبة، وتُعتبر هذه المباراة بداية حملة الهلال في الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه الجبلين، الفريق المشارك في دوري الدرجة الأولى. ستُقام المباراة مساء اليوم الإثنين.

يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الجبلين باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والسعودية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الدور الـ 32 من البطولة. موعد مباراة الهلال ضد الجبلين ويلتقي الزعيم بنظيره فريق الجبلين مساء اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في موسمه الجديد.

موعد مباراة الهلال ضد نادي الجبلين في كأس ملك خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مباراة الهلال والجبلين في دور الـ32 من كأس الملك السعودي مساء اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجبلين في كأس ملك خادم الحرمين الشريفين

تُذاع مباريات كأس الملك 2023-2024 على قنوات SSC، وستكون القناة الناقلة لمباراة الهلال والجبلين هي الأولى SSC 1.

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4 / 3 الاستقطاب عمودي

مشاهدة مباراة الهلال والجبلين دون تقطيع

في قرار مفاجئ أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، عن قراره بإعفاء عدد من نجوم فريقه الذين يشكلون القوام الأساسي للفريق من المشاركة في مباراة الجبلين، وذلك في إطار استراتيجيته للتعامل مع تحديات متعددة تواجه الفريق في الأونة الأخيرة.

من بين النجوم البارزين الذين تم استبعادهم من مباراة الجبلين، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي كان يُعتبر عمودًا أساسيًا في خط هجوم الهلال، بالإضافة إلى مواطنه ميشيل والمدافع علي البيلهي، وذلك بهدف الحفاظ على جاهزيتهم للمباريات القادمة في الدوري السعودي "روشن" وبطولة دوري أبطال آسيا.

وقد ارتفعت حدة غيابات الهلال بعدما تعرض الحارس محمد العويس لوعكة صحية بسبب الإنفلونزا، مما أجبر المدرب جيسوس على البحث عن حارس بديل لحراسة المرمى.

تشكيل الهلال اليوم

حارس المرمى ياسين بونو رباعي الدفاع ناصر الدوسري - على البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد ثنائي الوسط الدفاعي روبن نيفيس - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مثلث الوسط الهجومي سالم الدوسري - نيمار - مالكوم قلب الهجوم ألكساندر ميتروفيتش

من جانبه، يعتبر فريق الجبلين هذا الغياب الفني في صفوف الهلال فرصة ذهبية للاستفادة وتحقيق الفوز. على الرغم من الفارق الكبير في القوة بين الفريقين، إلا أن مدرب الجبلين سيكون لديه فرصة للتخطيط بعناية والاستفادة من هذه الغيابات لتحقيق نتيجة إيجابية.

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يُذكر أن الهلال قد تعادل في مباراتيه الأخيرتين، حيث تعادل مع ضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، ومع نافباخور في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا. ومع اقتراب مباراته مع الجبلين، يعتبر الفوز ضروريًا لمصالحة الجماهير وتحقيق الثلاث نقاط الهامة.

الهلال يبحث عن بداية قوية في كأس خادم الحرمين

نادي الهلال، بقيادة المدير الفني جورجي جيسوس، يسعى بجدية إلى مصالحة جماهيره بعد سلسلة من التعادلات في المباريات الأخيرة. سيواجه الهلال نادي الجبلين في انطلاقة مشواره في موسم 2023-2024 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما يملك الهلال كتيبة من النجوم، يجب عليهم العمل بشكل متجانس وتحقيق الفوز في مواجهة الجبلين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي. يأتي هذا بعد تعادل الهلال في مباراتين متتاليتين، أولهما كان ضد فريق نافباخور في دوري أبطال آسيا، والثاني كان أمام ضمك في دوري روشن السعودي.

لمشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر دون تقطيع | من هنا

هذه النتائج الغير مرضية أثرت على حالة الغضب في صفوف الجماهير، وأثارت تساؤلات حول مستقبل المدرب جورجي جيسوس مع الفريق الأزرق. ويجد الهلال نفسه في ضرورة ملحة لاستعادة النغمة الفائزة وتحقيق النقاط الثلاث في مباراته مع الجبلين.

لاحظ أن الهلال استطاع التتويج بلقب كأس الملك في الموسم الماضي بعد فوزه على فريق الوحدة في ركلات الترجيح بنتيجة 7-6، وهذا اللقب العاشر في تاريخ النادي.