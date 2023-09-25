كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين 25/9/2023 | يلا شوت

جولة في الكأس Al-Jabalain and Al-Hilal اليوم ، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين 25/9/2023 | يلا شوت، بمعنويات متقلبة وتساؤلات حول مستقبله، يستعد فريق الهلال لانطلاق رحلته في كأس الملك 2024. ستبدأ هذه الرحلة بمباراة مهمة أمام فريق الجبلين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، في إطار دور الـ32 من هذه البطولة المرموقة.

ما هو تشكيل الهلال اليوم أمام الجبلين في بطولة كأس خادم الحرمين؟

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - خاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج - روبن نيفيز - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - عبد الله الحمدان.

منذ تعادل الهلال مع نافباخور 1-1 في دوري أبطال آسيا، وتعادله مرة أخرى مع ضمك 1-1 في دوري روشن، ظهرت علامات استفهام حول علاقة المدير الفني جورجي جيسوس ببعض النجوم، بما في ذلك نيمار. هذا الخلاف ألقى بظلاله على فريق الهلال وأثر على نتائجه الأخيرة.

رغم هذه التحديات والأجواء المعقدة، يسعى الهلال إلى تجاوز الصعوبات والتركيز على مباراته مع الجبلين في كأس الملك. على الرغم من الفارق في المستوى بين الفريقين، إلا أن هذه البطولة دائمًا ما تحمل مفاجآتها وتقدم مباريات قوية ومثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

مباراة الهلال والجبلين منقولة مجانًا داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية صورة فائقة الجودة، ستحتاج إلى الاشتراك وشراء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

ستكون مباراة الهلال والجبلين منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

ويمكنك متابعة المباراة بتقنية صورة HD، أو إذا كنت خارج السعودية، فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

موعد مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك 2024

يلتقي الهلال والجبلين في دور الـ32 من كأس الملك السعودي، يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023.

تشكيل الهلال ضد الجبلين اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو خط دفاع الزعيم حسان تبمكتي، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي خط الوسط روبن نيفيس، محمد كنو، سالم الدوسري الهجوم عبدالله الحمدان، مالكوم دي أوليفير

وستكون بداية المباراة عند السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة من قلب ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

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استقر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يشغل منصب المدير الفني لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، على قرار هام يتعلق بمباراة الفريق أمام نادي الجبلين في دور الـ32 من بطولة كأس ملك المملكة العربية السعودية. حيث قرر جيسوس إعفاء عدد من نجوم الهلال الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا من التشكيلة من المشاركة في هذه المباراة المهمة. هؤلاء النجوم يتضمنون البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنه ميشيل، بالإضافة إلى المدافع علي البيلهي.

هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على قوة ولياقة هؤلاء النجوم للمشاركة في مباريات الدوري السعودي "روشن" وبطولة دوري أبطال آسيا، حيث يعتبر الهلال في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصارات في هذه المسابقات.

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مع اختفاء الحارس محمد العويس من التشكيلة بسبب إصابته بالإنفلونزا، تزيد حدة غيابات الفريق الهلالي في مباراة الجبلين. وبالتالي، يعتمد فريق الجبلين على استغلال هذه الغيابات في محاولة لتحقيق الفوز، على الرغم من الفارق الكبير في المستوى بين الفريقين. تظل مباراة كأس الملك مفتوحة دائمًا للمفاجآت، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومثيرة بين الهلال والجبلين.