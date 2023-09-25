يلا شوت الآن.. كورة لايف ( 0 - 0 ) تويتر مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر الشوط الثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، وبث مباشر مباراة الهلال والجبلين اليوم الإثنين 25-9-2023، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، وحيث استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، على إعفاء عدد من نجومه الذين يمثلون القوام الأساسي للهلال من مباراة الجبلين، المقررة على ستاد عبد العزيز بن مساعد بن الجلوي، ضمن دور الـ32 لبطولة كأس ملك المملكة العربية السعودية، مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنه ميشيل بجانب المدافع علي البيلهي، لادخار مجهودهم لمباريات الدوري السعودي "روشن" وبطولة دوري أبطال آسيا.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام نظيره ومنافسه الجبلين من دون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وأهدر الهلال العديد من الفرص الهجومية عن طريق ميتروفيتش ومالكوم، وذلك على مدار الشوط الأول من اللقاء.

ما هو تشكيل الهلال اليوم أمام الجبلين في بطولة كأس خادم الحرمين؟

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - خاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج - روبن نيفيز - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - عبد الله الحمدان.

مشاهدة مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر

وتصاعدت حدة غيابات الهلال إثر اختفاء الحارس محمد العويس من قائمة فريقه لمباراة الجبلين نتيجة تعرضه للإنفلوانزا.

وفي المقابل فإن فريق الجبلين بالتأكيد سيركز على استغلال الغيابات المؤثرة في صفوف منافسه من أجل تحقيق الفوز، رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين التي لا تنحاز على الإطلاق لمصلحة فريق الجبلين، خاصة أن جيسوس استقر على منح فرصة المشاركة في لقاء كأس الملك للبدلاء الذين لا يعتمد عليهم بشكل أساسي، وبالتالي أضفى مدرب الهلال الطابع التجريبي على مباراة الجبلين.

وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل بمباراتيه الأخيرتين، حيث تعادل مع ضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، ومع نافباخور في مستهل مبارياته بدوري أبطال آسيا، ويدخل اللقاء القادم ولا بديل له عن الفوز لمصالحة الجمهور.

بث مباشر مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مباراة الهلال والجبلين في دور الـ32 من كأس الملك السعودي مساء اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إذا كنت من محبي كرة القدم وتهتم بأخبار الفرق السعودية، فمن المؤكد أنك تنتظر بشوق مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024. ستقام هذه المباراة المهمة على الأراضي السعودية، وستشهد منافسة مثيرة بين الفريقين.

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بث مباشر مباراة الهلال والجبلين

إذا كنت من عشاق كرة القدم، فإن مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024 ستكون واحدة من الأحداث الرياضية التي لا يمكن تفويتها. ستقام هذه المباراة في إحدى الملاعب البارزة في المملكة، وستمنحك الفرصة لمتابعة أفضل الأندية في المملكة ومشاهدة مهارات اللاعبين الاستثنائية.

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