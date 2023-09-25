بث مباشر مباراة أحد ضد النصر تويتر ( 1 - 1 ): كورة لايف مشاهدة مباراة النصر واحد بث مباشر اليوم يلا شوت [ الجبل يعود ]

مشاهدة مباراة النصر واحد بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة للعالمي في الكاس Ohod-vs-Al-Nassr-FC اليوم، بث مباشر مباراة أحد ضد النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر واحد بث مباشر اليوم يلا شوت، ستكون مباراة النصر وأحد في بطولة كأس الملك 2024 حدثًا مثيرًا يُنتظر بفارغ الصبر، حيث سيبدأ العالمي رحلته في المسابقة من ملعب الأمير عبد الله الفيصل. يأمل النصر أن يواصل نجاحاته الأخيرة بعد فوزه في العديد من المباريات، آخرها انتصاره على الأهلي بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي.

الجبل يعود مرة أخري أمام النصر

تم تسجيل هدف رائع لصالح نادي أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قلبت مجريات المباراة بشكل ملحوظ. حيث جاء هذا الهدف عكس سياق اللقاء من هجمة مرتدة مذهلة قادها ميشالاك لوب ببراعة، وبصورة مذهلة صوب الكرة من فوق الحارس نواف العقيدي ليتمكن من تسجيل هدف التعادل الأول لفريق أحد. هذا الهدف قد غيّر مجرى اللعب وأضاف حماسًا إلى المباراة، مما يجعلها أكثر إثارة وتنافسية.

ماني يسجل الأول لصالح العالمي

في الدقيقة 12 من المباراة، حانت لحظة الحسم على ملعب المباراة، حيث تم منح نادي النصر ركلة جزاء بعد تعرض الجناح الأيسر عبد الرحمن غريب لعرقلة داخل منطقة الجزاء ، وفي لحظة حاسمة، استعان السنغالي ساديو ماني بخبرته وبراعته، حيث نفذ ركلة الجزاء بإتقان متناهي، مسجلاً هدف التقدم لفريق النصر في الدقيقة 16 ، وسدد ماني الكرة ببراعة نحو الزاوية اليسرى للمرمى، وبهذا الهدف الرائع، تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه ومنحهم التقدم في المباراة. هذا الهدف لن يمثل إضافة كبيرة فقط للنصر، بل سيضفي رونقًا وثقة على أداء الفريق في هذه المباراة المهمة.

بث مباشر مباراة النصر واحد

المباراة القادمة بين أحد والنصر في كأس الملك لموسم 2023-2024 ستكون بلا شك من أبرز المباريات المثيرة والمنتظرة، وقد تكون غياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو فرصة للاعبين الآخرين للتألق وتقديم أداء مميز ، وفريق النصر يعرف بقوته ويمتلك تشكيلة متميزة من النجوم، مع لاعبين مثل ساديو ماني وإندرسون تاليسكا اللذين يمتلكان مهارات استثنائية وقدرات هجومية قوية، وسيكونان على الأغلب من أبرز العناصر التي ستسعى الجماهير لمتابعتها خلال المباراة ، ومن المؤكد أن هذه المواجهة ستكون تحديًا رياضيًا مثيرًا وساخنًا، وستسهم في تعزيز شغف عشاق كرة القدم وزيادة حماسهم لمتابعة مسار البطولة.

سيكون لدى النصر فرصة جديدة للتألق في كأس الملك، وهذه المرة قد يلعب النجم كريستيانو رونالدو دورًا أكبر في تحقيق النجاح. بعد موسم سابق قد لا يكون مثاليًا، يسعى رونالدو إلى ترك بصمته الخاصة في هذه البطولة. تذكرنا مشاركة رونالدو في النصر بأهمية إمكانية تحقيق الإنجازات والمساهمة في تحقيق الأهداف.

من الجدير بالذكر أن مباريات كأس الملك دائمًا مثيرة ومفاجئة، والنصر سيكون على موعد مع تحدي كبير أمام أحد. سيتطلع الجمهور إلى متابعة هذه المواجهة الرياضية ورؤية كيف سيقدم النصر أداءً في هذه المرحلة المبكرة من البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وأحد في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر وأحد في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وأحد في كأس الملك 2024

ستكون مباراة النصر وأحد منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

ويمكنك متابعة المباراة بتقنية صورة HD، أو إذا كنت خارج السعودية، فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة النصر وأحد في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة النصر وأحد هو الإثنين 25 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تُقام في دور الـ32 عند التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة أحد ضد النصر تويتر

تقام اليوم الإثنين عدة مباريات قوية في منافسات كأس خادم الحرمين تشمل مباراة النصر وأحد ومباراة الهلال والجبلين بالإضافة إلى مباراتين أخريين، حيث يمكنك متابعة المباريات الأربع عبر قناة السعودية الرياضية SSC التي أعلنت عن تفاصيل مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين، وتضم مباريات اليوم كلا من:

الفريق الأول الفريق الثاني الموعد الاستاد القناة الناقلة المعلق الجبلين الهلال 6:00 مساءً مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC عبدالله الحربي النجمة الرائد 6:00 مساءً مدينة إدارة التعليم SSC أحمد النفسية أحد النصر 9:00 مساءً مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية SSC عيسى الحربين ضمك القيصومة 9:00 مساءً مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية SSC سعد يحيى

التشكيل المتوقع للنصر ضد أحد

المركز الاعب حراسة المرمى نواف العقيدي الدفاع غيسلان كونان، محمد الفتيل، إيميريك لابورت، سلطان الغنام الوسط مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، عبدالرحمن غريب الهجوم كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

ما هي تفاصيل مبارة النصر وأحد في كأس خاد الحرمين ؟

نادي النصر السعودي يتأهب لخوض تجربة مثيرة على أرض الملعب عندما يلتقي بنادي أحد في إطار منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ستقام هذه المباراة الرياضية المهمة على أرض ستاد "الأمير عبد الله الفيصل" في مدينة جدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وأحد | من هنــــا

النصر، الذي قدم أداءً مميزًا في الفترة الأخيرة، يطمح في الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي حققه في المباريات السابقة، ولا سيما بعد فوزه الرائع على الأهلي السعودي بنتيجة 4-3 في دوري روشن السعودي. يدخل النصر هذه المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الانتصار ومواصلة تحقيق النقاط في البطولة.

من ناحية أخرى، يتطلع نادي أحد إلى تقديم مفاجأة للجماهير على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه في مواجهة النصر. يسعى أحد إلى إظهار أفضل أداء له والمنافسة بقوة، على الرغم من الفارق في المستوى بين الناديين.

سيكون لدى الجماهير فرصة رائعة لمتابعة هذه المواجهة الرياضية المثيرة ودعم فرقهم المفضلة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يمكنهم الترقب والتشويق لمعرفة نتيجة هذه المباراة المثيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وأحد | من هنــــا

نادي النصر السعودي يشهد هذا الموسم إقبالًا كبيرًا على الفوز بلقب كأس الملك السعودي بعد خروجه الموسم الماضي من نصف نهائي البطولة على يد نادي الوحدة. يبدو الفريق متحفزًا لتحقيق النجاح في هذه البطولة الهامة، ولقد تم تعزيز صفوف الفريق بوصول عدد من الوافدين الجدد، منهم النجم كريستيانو رونالدو واللاعب ساديو ماني، اللذين أظهرا أداءً مميزًا في الدوري السعودي.

وقد تألق النصر في الكلاسيكو السعودي مع نادي الأهلي، حيث قدموا أداءً رائعًا وحققوا الفوز في تلك المباراة المهمة. هذا الأداء القوي يشير إلى أن الفريق جاهز للمنافسة في كأس الملك، ويسعى بكل جدية لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيره الوفية. إن هذا الموسم يعد فرصة جديدة للنصر للتألق وتحقيق النجاح في هذه البطولة الرياضية المميزة.