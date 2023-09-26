( مخلص ) نتيجة وأهداف مباراة الاهلي والعين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الاهلي والعين بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة الراقي في الكاس Al-Ahly vs Al-Ain اليوم، في ختام مواجهات دور الـ32 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ستكون المباراة المثيرة بين فريقي الأهلي السعودي والعين على ستاد الملك سعود في مدينة حائل هي نقطة التركيز. يسعى الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة.

حقق فريق الأهلي السعودي فوزًا غاليًا على نظيره العين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز فراس البريكان هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وذلك بعد تمريرة سحرية من جابرييل فيجا، راوغ مدافع العين على حدود المنطقة وسدد في الشباك.

وجاء هدف الأهلي الثالث عن طريق سيمحان النابت بعد تمريرة من البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق العين من تقليص النتيجة وتسجيل الهدف الأول عن طريق أيلتون سواريس في الدقيقة 83، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها برأسه، وبنفس الطريقة سجل الهدف الثاني في الدقيقة 95 من كرة ركنية ارتقى لها برأسه.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 أو ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يودع العين أحد أندية الدرجة الأولى البطولة.

أهداف مباراة الأهلي والعين

وسجل فراس البريكان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة، مستغلا خطأ فادح من دفاع العين في إعادة الكرة إلى حارس المرمى ليقطعها المهاجم الدولي ويسددها في الشباك.



العين يقتنص هدف من الراق

استطاع العين تقليل الفارق مع الراقي لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لهدف سجله لاعب العين في الدقيقة 82 من عمر اللقاء ، ولكن تقترب المباراة علي النهاية والتي ستكون مصدر سعادة لفريق الأهلي وذلك بعد خسارته المباراة الماضية أمام النصر في لقاء مخيب للأمال قدمه الراقي لجمهور ويسعي نحو مصالحة الجمهور والعودة لطريق الإنتصارات مرة أخري.

النابت يسجل الثالث للأهلي في مرمي العين

سميحان النابت يبدع للراقي ويسجل الهدف الثالث في مرمي العين في الدقيقه 39 والتي يضمن بها الراقي الفوز بالقاء قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق ، وسجل الهدفين في بداية اللقاء فراس البريكان ويسعي الاعب في ضمان اهداف اخري في اللقاء.

الراقي يسجل الهدف الثاني

في إطار منافسات كأس الملك 2024، نجح فريق أهلي جدة في تسجيل هدفه الثاني في مباراته ضد العين السعودي. وقع الهدف في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب فراس البريكان. يعكس هذا الهدف إصرار الفريق الأهلاوي وتركيزه العالي على الفوز وضمان التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

الراقي يتقمد بهدف في مرمي العين

في مباراته أمام العين السعودي ضمن منافسات كأس الملك 2024، تمكن فريق نادي أهلي جدة من تسجيل هدفه الأول. جاء الهدف في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه فراس البريكان. يعتبر هذا الهدف إعلانًا من الفريق الراقي بأنه قد حضر للمباراة بقوة وعزم لخطف بطاقة التأهل.

مشاهدة مباراة الاهلي والعين بث مباشر اليوم يلا شوت

تواجهنا مباراة مهمة ومثيرة في كأس ملك السعودية اليوم، حيث يحل نادي الأهلي جدة ضيفًا على نادي العين في دور الـ32 من البطولة. بعد الخسارة المؤلمة في آخر مباراة بدوري روشن أمام النصر بنتيجة 4-3، يتطلع الأهلي إلى مداواة جراحه وتحقيق الانتصار في هذه المباراة للتأهل إلى دور الستة عشر ، وسيتاح البث المباشر لمباراة الأهلي ضد العين لجميع عشاق الكرة، حيث يمكن متابعة اللقاء عبر القنوات الرياضية المختلفة أو منصات البث المباشر على الإنترنت. ستكون هذه المباراة فرصة لجماهير الأهلي لدعم فريقهم ومؤازرته في مسعى الفوز والتأهل في البطولة.

تأتي هذه المباراة بعد خسارة الأهلي أمام النصر في الجولة الماضية من الدوري السعودي. يتعين على الأهلي تحسين أداء دفاعه بعد أن تلقت شباك حارسه تسعة أهداف في مباراتين.

الفوز هو الهدف الوحيد للأهلي في هذه المباراة لاستعادة زخمه ومساره الإيجابي. الأهلي يعتبر حاملًا للرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الكأس بواقع 13 مرة، وهو يسعى للتتويج باللقب للمرة الـ 14 في تاريخه.

ويعتمد المدير الفني للأهلي على تشكيلة متجانسة من اللاعبين تضم: الحارس إدوارد ميندي وعلي مجرشي وروجو إيبانيز وميريح ديميرال وبسام الحريجي وفرانك كيسي ومحمد المجحد ورياض محرز وجابري فيجا وسانت ماكسيميان وروبيرتو فيرمينو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الأهلي والعين في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والعين في كأس الملك 2024

ستكون مباراة الأهلي والعين منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

ويمكنك متابعة المباراة بتقنية صورة HD، أو إذا كنت خارج السعودية، فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة الأهلي والعين في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الأهلي والعين هو الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب ستاد مدينة الملك سعود الأولمبية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تُقام في دور الـ32 عند السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة العين ضد والأهلي تويتر

تُنقل مباراة فريق الأهلي ضد العين اليوم، في جولة الدور الـ32 من ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر قناة SSC sport، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في افريقيا والشرق الأوسط.

مشاهدة مباراة الأهلي والعين يلا شوت في كأس الملك

أسندت مجموعة قنوات ssc الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى المعلق مشاري القرني.

سجل الفرق الفائزة ببطولة الكأس

الوصيف النادي سنوات الوصافة سنوات الفور 5 الأهلي 1979، 1978، 1977، 1972، 1971، 1970، 1969، 1965، 1962 2017، 2014، 1983-1975-1973 8 الهلال 2023، 2008، 1985، 1981، 1978-1964-1957 2018، 2013-2010، 1988-1967-1963-1960، 1959، 1958 9 الاتحاد 2019-2011-2009 2014، 2012-1988-1972-1971-1967 3 النصر 2020-2015 2013-1979-1969 4 الشباب 1985، 1968 1987-1982-1966-1965 5 الاتفاق 1976 2023، 1970، 1961، 1960، 1959، 1958 2 الوحدة 2021-1989 2019 1 التعاون 2018، 2021 1 الفيصلي 2022 48 الفيحاء المجموع



التشكيل المتوقع للأهلي ضد العين

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي، إيبانز، عبد الباسط هندي، بسام الحريجي خط الوسط محمد المجحد، علي الأسمري، فيجا، فراس البريكان، ماكسيمان خط الهجوم روبرتو فيرمينيو



ما هي تفاصيل مبارة الأهلي والعين في كأس خاد الحرمين ؟

تنتظر جماهير الأهلي بفارغ الصبر موعد المباراة النهائية التي ستجمع فريقها بفريق العين في إطار دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. يأتي هذا اللقاء بعد خسارة الأهلي في الديربي أمام النصر بنتيجة 4-3 في الجولة السابعة من الدوري السعودي، وهذه الخسارة هي الثانية للأهلي في الدوري بعد الهزيمة الكبيرة بخماسية نظيفة أمام الفتح. تجعل هذه النتائج الجماهير قلقة من أداء خط الدفاع للفريق، وتجددت المخاوف من وجود مشكلة في هذا الجانب.

المباراة ستُلعب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في حائل، وستنقل مباراة الأهلي والعين عبر قناة SSC الرياضية ومنصة شاهد. يُعتبر الفوز ضرورة للأهلي في هذه المباراة لتصحيح وضعيته في الدوري السعودي وتحقيق الانتصار بعد الخسارة الأخيرة. الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الكأس بواقع 13 مرة، يسعى للفوز بالمرة الـ14 في تاريخه.

تاريخ مواجهات الأهلي والعين ليس طويلًا، إذ اجتمعا مرة واحدة في بطولة الكأس حيث فاز الأهلي بهدفين دون رد. وفي الدوري، التقيا مرتين في الموسم الماضي، حيث انتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 1-0 بينما فاز العين في المباراة الأولى بنتيجة 4-3.

الأهلي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام النصر، والفوز في مباراة اليوم سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق. هذه المباراة ستكون تحديًا كبيرًا للفريقين، والجماهير متحمسة لمشاهدة اللقاء النهائي الذي سيحسم مصير إحدى الفرق في البطولة.

جماهير النادي الأهلي تستعد بفارغ الصبر لدعم فريقها في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي غاب النادي عن المشاركة فيها في الموسم الماضي بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. إن عودة الأهلي إلى هذه البطولة تعدّ حدثًا مهمًا للجماهير، حيث ستكون فرصة لمشاهدة فريقها المفضل يتنافس من جديد في البطولة التي تميز بها وحقق فيها الكثير من الألقاب، حيث توج باللقب 13 مرة.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تعد واحدة من أبرز البطولات الكروية في المملكة العربية السعودية، وتحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير. إن عودة الأهلي إلى هذه البطولة تعكس تطلعات النادي للعب دور بارز في الساحة الرياضية مجددًا، والتنافس على البطولات والألقاب.

لذا، ستكون المباراة التي ستجمع الأهلي بالعين في الدور الـ32 من البطولة مناسبة مهمة للجماهير الأهلاوية، حيث سيكونون على أتم الاستعداد لدعم فريقهم وتحفيزه لتحقيق النجاح في هذه العودة المهمة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين.