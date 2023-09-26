مصر تسلم رئاسة مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى أوزبكستان

الاقتصاد
جانب من مراسم التسليم
جانب من مراسم التسليم

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، بتسليم رئاسة مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التى تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، العام المقبل، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة بمصر.
أعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصرى برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، الذى انعكس فى التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة، موضحًا أننا نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، فى أوزبكستان، العام المقبل، على نحو يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري، لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية، حيث يتسق هذا التوجه مع المسار المصرى الداعم والمحفز للاستثمارات الخاصة فى شتى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، والأفريقية أيضًا. 
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن العمل والتعاون متعدد الأطراف يساعد بشكل محورى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى لا تستطيع أى حكومة التعامل معها بشكل منفرد، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان النامية والأفريقية من ارتفاع شديد فى تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، بما يفرض أعباءً تمويلية  على موازنات الدول، جنبًا إلى جنب مع ما تتطلبه جهود التكيف المناخي من تمويلات ضخمة.

الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار اوزباكستان الاجتماعات السنوية للبنك
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أمين عام نقابة الفلاحين يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الطماطم في الفترة المقبلة

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الخلود في كأس الملك

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون اليوم 25-09-2023 في الدوري المصري [ بكاء أوسوريو ]

اهداف مباراة النصر واحد بث مباشر اليوم [ العالمي ينتصر ]

( مخلص ) نتيجة وأهداف مباراة الاهلي والعين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الأهلي والعين اليوم 26-09-2023 في كأس الملك

أهداف مباراة الهلال والجبلين اليوم 25-09-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين

أحد هذا الثنائي يقترب من خلافة أوسوريو في تدريب الزمالك