جنوب الجيزة تعلن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وعائلات أبو عكاشة يدشنون حملة مواطن

دشن عدد من عائلات وأهالي جنوب الجيزة وعلى رأسهم عائلة عكاشة حملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، وذلك تأييدا وحبا ودعما ودعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال ما بدأ من تطور ونقلة في تاريخ مصر الحديث.



وقال العمدة حمدي أبو عكاشة، عمدة الشرفا والعطيات، أن خطوة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشيح لفترة رئاسية جديدة ليس وليد اللحظة وأنما من سنوات ونحن دعمه قلبا وقالبا لما شهدناه من انجازات حقيقية نفذت في وقت قصير وأصبح في عهده نتعرف على المشروعات بعد افتتاحها وليس كما كان يحدث في الماضي الإعلان عن مشروعات ووضع حجر أساس ويكتفي المسؤول بذلك، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودات جبارة ويتابع الكبيرة والصغيرة وينزل إلى الشارع ويستمع للجميع، من أجل ذلك وأكثر نعلن حبنا ودعما ونرشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المهندس بدر أبو عكاشة، أنه يفخر بدعم الرئيس السيسي وتدشين حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار كن مع الوطن، الأكبر داخل مصر وخارجها، موضحا أن العائلة وكل أبناء الجيزة يثقون في الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعرفون ماذا قدم للحفاظ على هذا الوطن.

ودعا المهندس محمد أبو عكاشة، أهالي وعائلات المحافظة، للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل لما يمثله من أهمية في تاريخ مصر، مؤكدا على ضرورة رفع حالة الوعي وحث الجميع على المشاركة واختيار الوطن وأن يكون أبناء الجيزة في طليعة الصفوف.

كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.