توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، ونظيره بكرواتيا ماركو بريموراك، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين البلدين، على نحو يسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار بينهما.


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة، وحفظ الحقوق الضريبية، لافتًا إلى أنه تم بحث مقترحات جعل كرواتيا بوابة للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.


أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر، واستغلال الفرص التنموية المتاحة، داعيًا المستثمرين والشركات الكرواتية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
أضاف الوزير، أننا مستمرون في ميكنة المنظومة الضريبية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جول يحتفل بذكرة تأسيسة الـ25 Happy birthday Google

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون اليوم 25-09-2023 في الدوري المصري [ بكاء أوسوريو ]

( ملخص ): نتيجة وأهداف مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس الملك [العميد يفوز بصعوبة ]

اهداف مباراة النصر واحد بث مباشر اليوم [ العالمي ينتصر ]

( مخلص ) نتيجة وأهداف مباراة الاهلي والعين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهداف : ملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس خادم الحرمين [ العميد يفوز في ضربات الجزاء]

جوجل تحتفل بعيد ميلادها Google's 25th birthday.. الذكرى 25 لإنشاء جوجل

أهداف مباراة الهلال والجبلين اليوم 25-09-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين