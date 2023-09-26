ملخص مباراة الأهلي والعين السعودي في كأس خادم الحرمين الشريفين

لقاء جديد في الكاس Al-Ahly vs Al-Ain اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والعين السعودي يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتتجه أعين عشاق فريق أهلي جدة بقلق نحو مستقبل فريقهم، بعد الخسارة المؤلمة التي تعرض لها في مسابقة دوري روشن 2023/2024 على يد فريق النصر السعودي. هذه الهزيمة الغير متوقعة قلبت الأوضاع للأهلي، حيث انتقل من مركز الصدارة إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي السعودي والعين، بتقدم الراقي بثلاثية نظيفة، حيث يقام اللقاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص الشوط الأول من مباراة أهلي جدة والعينوتجري مباراة أهلي جدة والعين، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية - الباحة.

وتقدم أهلي جدة بهدف أول في الدقيقة 23 عن طريق فراس البريكان الذي عاد وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 29.

قبل أن ينجح اللاعب سميحان النابت من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39.

تمكن فريق العين من تقليص الفارق في المباراة، حيث سجل هدفًا واحدًا في الدقيقة 82 من عمر اللقاء. وبهذا الهدف، أصبحت النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الأهلي.

تقترب المباراة من نهايتها، ويبدو أن الأهلي على وشك تحقيق الفوز في هذا اللقاء. يعد هذا الانتصار مصدرًا للسعادة لفريق الأهلي بعد الهزيمة التي تلقوها في المباراة السابقة أمام النصر. إن هذا الانتصار سيمثل عودة مهمة للراقي وجماهيره، وسيساعد الفريق في استعادة الثقة والانطلاق نحو المزيد من الانتصارات في المباريات القادمة.

سجل العين الهدف الثاني في مرمي الأهلي في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الراقي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة كانت مثيرة ومشوقة.

فراس يفتتح التسجيل للراقي

في مباراته أمام العين السعودي ضمن منافسات كأس الملك 2024، تمكن فريق نادي أهلي جدة من تسجيل هدفه الأول. جاء الهدف في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه فراس البريكان. يعتبر هذا الهدف إعلانًا من الفريق الراقي بأنه قد حضر للمباراة بقوة وعزم لخطف بطاقة التأهل.

نتيجة مباراة الأهلي والعين السعودياليوم

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والعين اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس ملك السعودية ، وتعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لنادي الأهلي جدة لتحسين أدائه ومداواة جراحه بعد الهزيمة الصعبة التي تعرض لها في مباراته السابقة في دوري روشن أمام النصر، حيث انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-3. الفوز في هذه المباراة يعني التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس ملك السعودية، وهذا ما يسعى الأهلي جاهدًا لتحقيقه.

جماهير أهلي جدة تشعر بالقلق والتوتر مع اقتراب المباراة القادمة أمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين. يعتبر هذا اللقاء من أهم المباريات للفريق، حيث يسعى لاستعادة زخمه وإثبات جاهزيته بعد هذا التراجع. ستكون هذه المباراة اختبارًا حاسمًا لقدرة أهلي جدة على التأقلم والتغلب على الصعاب، وسيكون لها تأثير كبير على مسار الفريق في البطولة القادمة.

يستعد الأهلي السعودي بفارغ الصبر لمواجهة نادي العين السعودي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة. هذه المباراة هي جزء من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024.

يعد هذا اللقاء من الأحداث الرياضية المهمة التي ينتظرها عشاق الأهلي والعين على حد سواء. لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة التي ستقوم ببثها، بالإضافة إلى كيفية حجز التذاكر، ندعوكم للاستمرار في قراءة هذا المقال.

متي موعد مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين ؟

في مساء اليوم الثلاثاء مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر، الموافق 26 سبتمبر الجاري، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره نادي العين. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي لعام 2023/2024.

ستقام المباراة على ملعب مدينة الملك سعود الأولمبية، وتعتبر من المباريات المنتظرة بشغف من قبل جماهير الأهلي والعين على حد سواء. يترقب المشجعون هذا اللقاء بشغف وترقب كبيرين لمعرفة ملامح الأداء والنتيجة النهائية في هذه المباراة المهمة.

ويأتي موعد مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، لتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الرابعة عصرُا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين اليوم في كأس الملك السعودي ؟

مجموعة قنوات الرياضية السعودية SSC تُعد الوجهة الأمثل لمتابعة مباراة الأهلي جدة والعين في بطولة كأس الملك لموسم 2023/2024. حيث تتولى هذه الشبكة المسؤولية الكاملة عن نقل البث المباشر لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ومجموعة من المسابقات الكروية السعودية الهامة. وتقدم هذه القنوات هذه الخدمة بشكل حصري ورسمي للمشتركين في باقاتها المدفوعة داخل مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تشكيل الأهلي ضد العين

المركز اللاعب حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع بسام الحريجي، إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي خط الوسط محمد المجحد، إبراهيم كيسي، ماكسيمان، فيجا، رياض محرز خط الهجوم روبرتو فيرمينيو

اتجاه إلى إقالة مدرب أهلي جدة بعد رباعية النصر

كشفت تقارير سعودية عن نية إدارة نادي أهلي جدة السعودي بدراسة إمكانية إقالة مدرب الفريق ماتيايس يايسله، وذلك عقب الهزيمة المؤلمة التي مني بها الفريق أمام النصر برباعية مقابل هدفين في دوري روشن السعودي.

تشير الأنباء إلى عدم رضا الإدارة الحالية عن الأداء الفني الضعيف للفريق، وخاصة بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام فريق بحجم النصر. المدرب الألماني ماتيايس يايسله يجد نفسه تحت ضغط كبير بسبب هذه النتائج السلبية، ويعتبر مستقبله في النادي غير مؤكد، بالشكل ذاته الذي تعرض له المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال الذي تعرض لنتائج سلبية في الجولات الأخيرة.

تعيش جماهير النادي الأهلي على وقع الترقب والتوتر، حيث تستعد قلعة الكؤوس لاستضافة مباراة حاسمة في دور الـ32 من بطولة الكأس الملكية السعودية، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام النصر في الجولة السابقة من الدوري "روشن" بنتيجة 4-3. فمن المفترض أن تكون هذه المباراة هي الفرصة المثلى للأهلي لتضميد جراحه واستعادة الثقة.

يتولى القيادة الفنية للأهلي المدرب الألماني ماتياس يايسلة، الذي يعمل جاهدًا على تحفيز لاعبيه وإعدادهم لهذه المواجهة الهامة. من المتوقع أن يعتمد يايسلة على تشكيلة متجانسة من اللاعبين الذين يمتلكون خبرة ومهارات فنية عالية. يتألف التشكيل المتوقع للأهلي من الحارس إدوارد ميندي، وعلي مجرشي، وروجو إيبانيز، وميريح ديميرال، وبسام الحريجي، وفرانك كيسي، ومحمد المجحد، ورياض محرز، وجابري فيجا، وسانت ماكسيميان، وروبيرتو فيرمينو.

مع كل هذه الإمكانيات والأسماء البارزة في صفوف الأهلي، يعاني الفريق من أزمة دفاعية حادة، حيث تلقت شباك الحارس ميندي تسعة أهداف في مباراتين فقط، وهو ما يشير إلى وجود تحديات كبيرة تجددت مؤخرًا في الجانب الدفاعي للفريق. لا بد للأهلي من تحسين أداء دفاعه وتكثيف العمل على تصحيح الثغرات الدفاعية قبل مباراة العين.

وبالنظر إلى تاريخ النادي الأهلي الحافل في بطولة الكأس الملكية، حيث يعتبر أكثر الأندية تتويجًا باللقب بمرورهم بالمرة 13، يظل الفوز هو الهدف الأسمى للأهلي هذا الموسم. إذا ما تمكن الفريق من الانتصار في هذه المباراة والمضي قدمًا نحو الجولات اللاحقة في البطولة، سيكون ذلك خطوة هامة نحو تحقيق البطولة للمرة الـ14 في تاريخه، وهذا سيكون إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الأهلي الرياضي الرائع.

بهذا ينتظر عشاق الأهلي ومحبي الساحرة المستديرة مباراة مثيرة ومشوقة في هذا اللقاء الحاسم الذي سيحدد مستقبل الفريق في مسابقة الكأس. يبقى الفوز هو الهدف الأسمى للأهلي، وعلى الفريق أن يقدم أداءً متميزًا ويثبت جاهزيته للمنافسة على اللقب الغالي.