بث مباشر مباراة الإتحاد السعودي ضد الخلود تويتر ( 0 - 0 ): كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود بث مباشر اليوم يلا شوت [ كأس الملك ]

مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود بث مباشر اليوم يلا شوت

العميد في كأس الملك بين Al Kholood vs Al Ittihad اليوم، ، بث مباشر مباراة الإتحاد السعودي ضد الخلود تويتر: مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود بث مباشر اليوم يلا شوت، تبدو مباراة الاتحاد جدة أمام الخلود في دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي 2024 مثيرة للغاية، حيث يتطلع الفريق الجديد إلى استعادة بطولة غائبة عن خزائنه منذ موسم 2018. يعتبر الاتحاد السعودي واحدًا من أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ البطولة بتحقيقه لـ 9 ألقاب، فيما يحتل الأهلي السعودي المركز الأول برصيد 13 لقبًا، ويليه الهلال في المركز الثاني بـ 10 ألقاب.

بث مباشر مباراة الإتحاد السعودي ضد الخلود تويتر

يُمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الخلود عبر بوابة الفجر ، والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ32 من كأس ملك السعودية، في اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر. هذه المباراة تعتبر فرصة هامة للاتحاد للتقدم في البطولة والتأهل إلى دور الستة عشر ، وسيسعى الاتحاد جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المواجهة والمضي قدمًا نحو اللقب الذي طال انتظاره منذ عام 2013. تاريخ النادي وإرثه الرياضي يجعلانه متطلعًا للمنافسة بقوة وتقديم أداء مميزًا في البطولة هذا العام.

سيكون ملعب نادي الحزم مضيفًا لهذه المباراة المهمة، حيث يسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة. يدخل الفريق بروح معنوية عالية بعد العودة إلى صدارة دوري روشن بفوزه على الفتح 2-1، وتعثر الهلال بالتعادل مع ضمك 1-1 في الجولة الماضية.

رغم ذلك، لن يجازف المدرب البرتغالي بلاعبيه الأساسيين، وتحديدًا كريم بنزيما الذي لم يكتمل شفاؤه بعد. ومع ذلك، سيكون لديهم تركيز كبير في هذا اللقاء حيث يعرفون أن الكأس تحمل دائمًا مفاجآت ومنافسة شديدة.

أما منافس الاتحاد، فالخلود يحتل المركز السابع في ترتيب دوري يلو برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، وقد نجح في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات على التوالي أمام الباطن والجندل والعربي. وهذا يجعل المباراة أكثر تحديًا وإثارةً للجماهير وعشاق الكرة في المملكة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024

ستكون مباراة الاتحاد والخلود منقولة مجانًا عبر قناة SSC1 SD داخل السعودية، أما لمتابعة اللقاء من خارج المملكة أو بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات القناة وشراء جهاز استقبال GOBX للوصول إلى قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024

ستكون مباراة الاتحاد والخلود منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

ويمكنك متابعة المباراة بتقنية صورة HD، أو إذا كنت خارج السعودية، فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والخلود هو الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب نادي الحزم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تُقام في دور الـ32 عند التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة والخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين

تشكيل الاتحاد أمام الخلود

المركز اللاعب حراسة المرمى مارسيلو جروهي خط الدفاع مهند الشنقيطي، حسن كادش، عمر هوساوي، فيليبي، مد الله العليان خط الوسط فابينيو، كانتي، صالح العمري خط الهجوم رومارينهو، هارون كامارا

حكم مباراة الاتحاد ضد الخلود اليوم في كأس الملك سلمان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الاتحاد ضد الخلود اليوم في كأس الملك سلمان 2023/2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم شفليت أندري حكم ساحة رومانيا سيباستيان جيورجها حكم مساعد أول رومانيا ميهاي ماريكا حكم مساعد ثانِ رومانيا محمد أبو شقارة الحكم الرابع السعودية أوفيديو هاتيجان حكم الفيديو VAR رومانيا محمد الحنفوش حكم الفيديو VAR المساعد السعودية

اتحاد جدة فى مهمة سهلة أمام الخلود بدور الـ32 بكأس الملك

يسعى نادي الاتحاد إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تعاقده مؤخرًا مع مجموعة من اللاعبين المميزين، من بينهم كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، وجوتا، وفابيينهو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود | من هنـــا

يتطلع نادي الاتحاد إلى تحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه في هذه البطولة، بهدف معادلة إنجاز نادي الهلال الذي حقق 10 ألقاب في البطولة. يجدر بالذكر أن نادي الأهلي يتصدر تاريخ البطولة برصيد 13 لقبًا.

آخر فوز للاتحاد بلقب الكأس كان في عام 2018، ومنذ ذلك الحين حاول الفريق البحث عن اللقب دون جدوى في تسع مرات متتالية، حيث اكتفى بالمركز الثاني.

نادي الاتحاد يسعى أيضًا لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 18 نقطة من ست مباريات فاز فيها وخسر مباراة واحدة دون أن يتعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود | من هنـــا

يجدر بالإشارة إلى أن الاتحاد وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة قبل أن يخسر أمام الهلال الذي احتكم باللقب فيما بعد.

ويتوجب على الاتحاد اليوم أن يستعيد خدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي بسبب وعكة صحية، حيث أبدى بنزيما جاهزيته للمشاركة في مواجهة الخلود.