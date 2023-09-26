الانتخابات الرئاسية المقبلة.. تدشين حملة مواطن بالغربية لتأييد السيسي ودعوته للترشح لفترة جديدة

أعلن أحمد الشرقاوي، تدشين حملة مواطن لدعم مصر، تحت شعار كن مع الوطن بمشاركة عدد من عائلات وأهالي محافظة الغربية، وذلك لدعوة وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والنهوض بوطننا الغالي

وقال أحمد الشرقاوي منسق الحملة بالمحافظة، إن تدشين الحملة يأتي من أجل حشد المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك أي استحقاق انتخابي مقبل ليكون لكل منا دور في تقدم مصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

فيما قال عبدالله أبو العزم، نائب المنسق بالمحافظة، إن الحملة عليها دور كبير في تعريف الناس بضرورة المشاركة الإيجابية في صنع مستقبل بلاده، مؤكدا أن القادم أفضل بدعم الأهالي ومشاركتهم وخوفهم على وطنهم، ومعرفة ما يحاك له من مخططات تسعى لهدمه.

كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.