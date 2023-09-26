مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي تويتر ( 0 - 0 ) : كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود بث مباشر اليوم يلا شوت [كاس خادم الحرمين]

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بث مباشر مباراة الاتحاد
بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي تويتر

جولة في الكأس Al Kholood vs Al Ittihad الليلة، بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود بث مباشر اليوم يلا شوت،  تجرى المنافسة الحامية في بطولة كأس الملك السعودي 2024، حيث سيتواجه فريق الخلود وفريق الاتحاد في إحدى مباريات دور الـ32 على ملعب نادي الحزم. هذا اللقاء يعد فرصة حاسمة لكلا الفريقين للتقدم في البطولة وتحقيق النجاح.

بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي أمام الخلود تويتر 

ستتيح لك الفرصة متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود عبر بوابة الفجر اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس ملك السعودية ، ويتطلع نادي الاتحاد إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى دور الستة عشر، حيث يسعى لاستعادة لقب البطولة الذي غاب عنه منذ عام 2013. سيكون هذا التأهل هدفًا مهمًا للفريق في مسعاه للعودة إلى مواجهات الألقاب ، ويأتي هذا اللقاء بعدما ودع الاتحاد النسخة الماضية من البطولة في دور نصف النهائي على يد الفيحاء، الذي توج باللقب على حساب الهلال. وبالتالي، فإن الاتحاد يسعى لتحقيق تقدم كبير في هذا الموسم والعبور عقبة الخلود ، وستكون هذه المباراة فرصة لمشاهدة الاتحاد والخلود في مواجهة مثيرة ومشوقة، حيث ستتحدد الفرقة الفائزة التي ستواصل مشوارها نحو تحقيق اللقب.

فريق الاتحاد، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي نونو سانتو، يدخل هذه المباراة وهو في أوج أداءه بعد أن استعاد صدارة دوري روشن. حقق الفريق النصراوي الفوز على الفتح بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة، فيما تعادل الهلال مع ضمك 1-1 في نفس الجولة. هذا الأداء القوي في الدوري يعزز من ثقة الاتحاد قبل مباراة كأس الملك.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد لن يجازف بالمشاركة لاعبه النجم الفرنسي كريم بنزيما في هذا اللقاء بسبب إصابته، ولكنه سيعتمد على عبدالرزاق حمدالله كبديل في الهجوم.

على الجانب الآخر، يمثل الخلود فريقًا من الدرجة الأولى السعودية، وهو يتطلع إلى تحقيق مفاجأة وإخراج الاتحاد من البطولة. يحتل الخلود المركز السابع في ترتيب دوري يلو برصيد 10 نقاط من 6 مباريات. لقد نجح الفريق في الفوز بآخر 3 مباريات تواليًا أمام الباطن والجندل والعربي، مما يعكس تحسن أدائه في الفترة الأخيرة.

على الرغم من أن الاتحاد يعد من الأندية الكبيرة والمخضرمة في الكرة السعودية، إلا أن بطولة الكأس تشهد دائمًا مفاجآت وأحداث غير متوقعة. في النسخة الماضية من البطولة، تمكن الاتحاد من الوصول إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الهلال الذي انتزع اللقب فيما بعد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024

لمتابعة مباراة الاتحاد والخلود، يمكن للمشجعين داخل المملكة العربية السعودية مشاهدتها مجانًا عبر قناة SSC1 SD. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة مجانية للمشاهدين داخل السعودية.

أما بالنسبة للمشاهدين خارج المملكة أو الذين يرغبون في مشاهدة المباراة بجودة عالية HD، سيحتاجون إلى الاشتراك في إحدى باقات القناة وشراء جهاز استقبال GOBX. هذا الجهاز سيمكنهم من الوصول إلى قناة SSC1 HD ومتابعة المباراة بجودة عالية.

بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي تويتر

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024

قنوات SSC متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" ويمكنك متابعة قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024 من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD  على عرب سات

  • التردد: 12380.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024

لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود على الإنترنت، يمكن للمشجعين داخل المملكة العربية السعودية استخدام تطبيق "شاهد" مجانًا، وستكون جودة الصورة SD.

أما إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود بث مباشر بجودة صورة عالية HD، أو إذا كنت خارج السعودية، يمكنك الاشتراك في باقة القنوات الرياضية من خدمة "شاهد VIP". بهذا الاشتراك، ستتاح لك فرصة مشاهدة المباراة بأعلى جودة ممكنة وبكل وضوح.

متى موعد مباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والخلود هو الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب نادي الحزم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تُقام في دور الـ32 عند التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد أمام الخلود

المركزاللاعب
حراسة المرمىمارسيلو جروهي
خط الدفاعمهند الشنقيطي، حسن كادش، عمر هوساوي، فيليبي، مد الله العليان
خط الوسطفابينيو، كانتي، صالح العمري
خط الهجومرومارينهو، هارون كامارا

مدة غياب بنزيما عن اتحاد جدة

تلقى فريق اتحاد جدة السعودي ضربة مؤلمة قبل مباراته المقبلة أمام نادي الخلود، في إطار دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم إلى الفريق في الفترة الصيفية الماضية وأصبح جزءًا لا يتجزأ من خط هجوم الاتحاد، تعرض لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل هذه المباراة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود | من هنـــا

وكان مشجعو ومحبي الاتحاد يتطلعون بشغف كبير لمشاهدة بنزيما يخوض تجربته الأولى في كأس خادم الحرمين الشريفين بقميص العميد. إلا أن الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي تركت الجميع في حالة من القلق والحزن.

ووفقًا لما أفادت به تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء، تم تحديد مدة غياب بنزيما عن صفوف اتحاد جدة، حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة تصل إلى 7 أيام بسبب إصابته بعضلة الفخذ اليمنى. وبناءً على هذه المدة المتوقعة للعلاج والتأهيل، سيتعذر على بنزيما المشاركة في المباريات القادمة للفريق.

وبالتحديد، سيغيب النجم الفرنسي عن ثلاث مباريات مهمة للعميد، الأولى هي المباراة أمام نادي الخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مباراة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، وأخيرًا مباراة سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود | من هنـــا

إن غياب بنزيما عن صفوف الفريق لن يكون خسارة فقط من الناحية الرياضية بل أيضًا من الناحية الجماهيرية، حيث كان يعد واحدًا من أبرز اللاعبين الذين جذبوا الأنظار إلى الدوري السعودي بعد انضمامه للاتحاد. وقد قدم بنزيما أداءً جيدًا في الفترة التي شارك فيها مع الفريق، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات خاضها.

يعتبر كريم بنزيما أحد أهم الصفقات التي أبرمها اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية، وقد أعطى دفعة قوية لهجوم الفريق. إن غيابه سيكون تحديًا إضافيًا للمدرب نونو سانتو وزملاءه، حيث سيتعين على الفريق البحث

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