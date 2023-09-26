البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة عند 3%



أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3% قائلا إن سعر ‏الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية ‏تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.‏



وقال البنك المركزي المغربي في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم انخفض ‏من 10.1% في فبراير شباط إلى 5% في أغسطس آب، أي أقل من المتوسط ‏السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%.‏



وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى ‏‏3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.‏



وقُتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة ‏جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر أيلول.‏

ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة ‏إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات ‏الخمس المقبلة.‏



ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من ‏الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 ‏لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.‏



وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية ‏‏2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة خمسة أشهر ونصف ‏الشهر.‏



ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة ‏المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.‏