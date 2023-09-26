البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة عند 3%

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 


أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3% قائلا إن سعر ‏الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية ‏تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.‏


وقال البنك المركزي المغربي في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم انخفض ‏من 10.1% في فبراير شباط إلى 5% في أغسطس آب، أي أقل من المتوسط ‏السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%.‏


وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى ‏‏3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.‏


وقُتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة ‏جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر أيلول.‏

 

ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة ‏إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات ‏الخمس المقبلة.‏


ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من ‏الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 ‏لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.‏


وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية ‏‏2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة خمسة أشهر ونصف ‏الشهر.‏


ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة ‏المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.‏

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جول يحتفل بذكرة تأسيسة الـ25 Happy birthday Google

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون اليوم 25-09-2023 في الدوري المصري [ بكاء أوسوريو ]

( ملخص ): نتيجة وأهداف مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس الملك [العميد يفوز بصعوبة ]

اهداف مباراة النصر واحد بث مباشر اليوم [ العالمي ينتصر ]

( مخلص ) نتيجة وأهداف مباراة الاهلي والعين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهداف : ملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس خادم الحرمين [ العميد يفوز في ضربات الجزاء]

جوجل تحتفل بعيد ميلادها Google's 25th birthday.. الذكرى 25 لإنشاء جوجل

أهداف مباراة الهلال والجبلين اليوم 25-09-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين