لعبة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة .. مباراة برشلونة وريال مايوركا

لعبة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة .. مباراة برشلونة وريال مايوركا، سيكون ملعب "إيبيروستار" اليوم مضيافًا لمباراة مثيرة ومنتظرة بين ريال مايوركا وبرشلونة في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024. تعتبر هذه المواجهة فرصة ذهبية لبرشلونة للمحافظة على صدارته في الدوري، خصوصًا بعد تعثر منافسه التقليدي ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر يلا شوت اليوم

يسر موقع بوابة الفجر أن يقدم لجميع زواره الكرام خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا". هذه المباراة المنتظرة ستقام يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، وستجمع بين فريق برشلونة وفريق ريال مايوركا على أرضية ملعب ريال مايوركا ، وسيكون بإمكانكم متابعة أحداث المباراة مباشرة وبدون توقف عبر موقع بوابة الفجر ، حيث سنقوم بتوفير بث مباشر عالي الجودة لتلبية احتياجات جميع محبي كرة القدم. ستكون هذه المباراة فرصة رائعة لمشاهدة نجوم برشلونة في العمل، والاستمتاع بلحظات الإثارة والتشويق التي تقدمها اللعبة.

فريق برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وهو يتطلع إلى مواصلة تحقيق الانتصارات للحفاظ على اللقب في نهاية الموسم. يأمل برشلونة أن يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة والاستمرار في تقديم الأداء الجيد الذي قدمه في المباريات الأخيرة، بما في ذلك الانتصار الرائع على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2.

ومع غياب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج الذي تعرض لإصابة خلال مباراة سيلتا فيجو وسيغيب عن الفريق لمدة شهرين، ستكون هناك حاجة ملحة للاعبي برشلونة الآخرين للتألق وتقديم أداء مميز.

من ناحية أخرى، يقدم فريق ريال مايوركا أداءً متواضعًا في بداية الموسم، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 4 نقاط فقط. ولكنه سيسعى جاهدًا لتحقيق الفوز أمام برشلونة وإحداث مفاجأة من خلال أداء قوي وتنظيم دفاعي جيد.

سيكون لدينا مباراة مثيرة بين الفريقين في "إيبيروستار"، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية وفرصًا للتسجيل من جانب كلا الفريقين. إذًا، سيكون لدينا عرض كروي ممتع يمكن للجماهير الانتظار لمتابعته والتمتع به.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2024؟

مباراة برشلونة ومايوركا ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 3" المخصصة لنقل فعاليات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا

beIN Sports HD 3

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2024؟

قناة "beIN Sports HD 3" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 3 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 3 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة بين سبورت 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل برشلونة ضد مايوركا

المركز اللاعب حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن خط الدفاع جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جيرارد مارتينيز، نيكو جونزاليس خط الوسط إيلكاي جوندوجان، روميو دياز، جافي خط الهجوم لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

تشكيل مايوركا ضد برشلونة

المركز اللاعب حراسة المرمى إيفان كويار خط الدفاع مارتن فالينت، بابلو مافيو، توني لاتو، خوسيه كوبيت خط الوسط أنطونيو سانشيز، دانيال لونا، عمر ماسكاريل، سيرجي داردير خط الهجوم ساين لاين، آبدون براتس

من معلق مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2024؟

سيتولى المعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2024.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2024؟

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2024؟

موعد مباراة برشلونة ومايوركا هو الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب إيبيروستار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

قرار صارم من تشافي قبل لقاء برشلونة وريال مايوركا

قرر المدير الفني تشافي هرنانديز تطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين خلال المباراة القادمة والمباريات التي تليها، وذلك بهدف تجنب تعرض اللاعبين لأي أرهاق زائد أو إصابات محتملة خلال الفترة القادمة.

أكد المدرب الإسباني أنه سيكون هناك تغييرات في تشكيلة الفريق ابتداءً من مباراة ريال مايوركا القادمة، وأن هذا القرار أصبح ضروريًا لجميع اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في المباريات السابقة، حيث سيتاح لهم فترة راحة.

وأوضح أنه سيتم إعطاء بعض اللاعبين فترات راحة خلال ثلاث مباريات قادمة، بدءًا من مواجهة ريال مايوركا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تأهيل اللاعبين وجعلهم في حالة جيدة.

وبالنسبة لأسلوب اللعب الذي سيتبعه الفريق الكتالوني خلال مواجهة مايوركا، أشار تشافي إلى ضرورة تحسين الهجوم وزيادة الكفاءة في هذا الجانب، بالإضافة إلى تعزيز الدفاع والأداء الدفاعي.

فيما انتهت منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بتعثر فريق ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، حيث خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. بينما قلب برشلونة تأخره بهدفين أمام سيلتا فيجو ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وقد حقق فريق جيرونا فوزًا مثيرًا على ريال مايوركا بنتيجة 5-3.