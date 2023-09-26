هدف برشلونة الثاني الرائع في مرمي ريال مايوركا .. فيرمين لوبيز

هدف برشلونة الثاني الرائع في مرمي ريال مايوركا .. فيرمين لوبيز، ملعب إيبيروستار يتأهب لاحتضان لقاء مثير في مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 26 سبتمبر 2023، حيث ستتقاطع قوى نادي برشلونة الإسباني مع منافسه ريال مايوركا في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتع "لا ليغا" للموسم 2023-2024.

يدخل برشلونة هذه المواجهة وهو في أفضل حالاته، حيث استطاع تحقيق الانتصار في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وبفضل هذه النتائج الإيجابية، احتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط أمام منافسه جيرونا.

المباراة اليوم تعد فرصة مهمة لبرشلونة لتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة. يسعى المدير الفني تشافي هيرنانديز للتأكيد على تفوق برشلونة وزيادة الفارق في صدارة الدوري الإسباني.

تشافي يسعى لتحفيز فريقه للحصول على النقاط الثلاث من مباراة اليوم أمام ريال مايوركا، على الرغم من أن المباراة ستقام على أرضية ملعب إيبيروستار الخارجي.

يأمل برشلونة في مواصلة الأداء الجيد بعد فوزه الأخير على سيلتا فيغو بنتيجة 3-2، حيث كانت المباراة مثيرة حيث تأخر برشلونة بهدفين إلا أنه استطاع تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة ليعادل النتيجة ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 89 من المباراة.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يسعى برشلونة لمواصلة انتصاراته والابتعاد في صدارة الدوري الإسباني، بينما يسعى ريال مايوركا للعب دور المفاجأة وتحقيق النقاط الثلاث.

موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024

سيتوجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة إلى ملعب إيبيروستار في مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 26 سبتمبر، حيث سيلتقي بفريق مايوركا. تأتي هذه المباراة ضمن مجريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023/2024.

مباراة اليوم تمثل فرصة مهمة لبرشلونة لمواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني والتأكيد على طموحه في الحفاظ على اللقب في نهاية الموسم. تأتي هذه المواجهة بعد فوز مثير حققه برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2، والذي ساهم في تعزيز ثقته وأدائه.

من ناحية أخرى، يواجه فريق مايوركا تحديات كبيرة في هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط. ومع ذلك، يسعى مايوركا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتقديم أداء جيدًا يسعدهم ويشجعهم على المضي قدمًا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم يلا شوت

ويأتي موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، بينما بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، تكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة وتحديدًا ستبث أحداث المباراة قناة بي إن سبورت 1.

تردد قناة بين سبورت 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل برشلونة ضد مايوركا

المركز اللاعب حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن خط الدفاع جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جيرارد مارتينيز، نيكو جونزاليس خط الوسط إيلكاي جوندوجان، روميو دياز، جافي خط الهجوم لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

تشكيل مايوركا ضد برشلونة

المركز اللاعب حراسة المرمى إيفان كويار خط الدفاع مارتن فالينت، بابلو مافيو، توني لاتو، خوسيه كوبيت خط الوسط أنطونيو سانشيز، دانيال لونا، عمر ماسكاريل، سيرجي داردير خط الهجوم ساين لاين، آبدون براتس

بفارغ الصبر، ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة ستجمع بين فريق برشلونة وفريق مايوركا على أرض ملعب إيبيروستار. يأمل برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز في مواصلة مسيرته الناجحة وحصد المزيد من الانتصارات بعد الفوز الرائع الذي حققه في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف نظيفة. يعمل البارسا جاهدًا على الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتعزيز فرصه في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يواجه فريق مايوركا تحديًا كبيرًا في مواجهة برشلونة، خاصةً وأن الأخير يمتلك سجلًا ممتازًا في المباريات السابقة بين الفريقين، حيث فاز في آخر 11 مواجهة تجمعه بمايوركا. بالإضافة إلى ذلك، يظهر برشلونة بالفعل كفريق ذو إمكانيات فنية عالية مع وجود نجوم مثل فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس.

لن يكون من السهل على مايوركا تحقيق الفوز في هذه المواجهة، ولكنه سيسعى بكل قوة واصرار لتحقيق أداء جيد وقد يحمل بعض المفاجآت في جعبته. بالنسبة لبرشلونة، سيعتمد تشافي على لاعبيه الرئيسيين مثل فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز، على الرغم من غياب لاعبين مهمين مثل فرينكي دي يونج وبيدري.

نحن بانتظار مشاهدة مباراة كرة القدم المثيرة والممتعة على ملعب إيبيروستار، ونأمل في أن تقدم هذه المباراة مستوى عاليًا من التنافس والإثارة لمحبي اللعبة.