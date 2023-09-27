"كن مع الوطن".. حملة جديدة بسوهاج لدعم السيسي في الرئاسة

أعلن عاطف الطرهوني، تدشين حملة “مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن”، بمشاركة عدد من كبار العائلات بمحافظة سوهاج، دعما ودعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الطرهوني، منسق الحملة، إن دعوة عائلات سوهاج للرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة، جاءت لعطاءه وحب وإخلاصه الغير محدود للوطن وقدرته على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان والاستقرار.

وأوضح، أن الخطوة الأولى للحملة هي حشد المواطنين لعمل توكيلات ترشيح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حث أهالي سوهاج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيارهم الطريق الصحيح والوقوف خلف الوطن والتصدي لأي محاولات تحاول تشويه مصر والاضرار بها.

كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.