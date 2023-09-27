احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جول يحتفل بذكرة تأسيسة الـ25 Happy birthday Google

احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جول يحتفل بذكرة تأسيسة الـ25 Happy birthday Google،يحتفل محرك البحث العالمي جوجل بمرور 25 عامًا منذ تأسيسه، وقد قام المحرك بتغيير شعاره للاحتفال بهذه المناسبة. يعتبر جوجل محرك البحث الذي غير وجه الإنترنت وأحدث ثورة في عالم المعرفة،ووفقًا لمجلة فوربس يجري جوجل فى المتوسط أكثر من 40 ألف عملية بحث كل ثانية، أي 3.5 مليار عملية بحث في اليوم الواحد ولكن ما مقدار ما تعرفه عن محرك البحث واسع الانتشار، فيما يلى 14 حقيقة قد تعرفها الآن عن عملاق التكنولوجيا.

احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جول يحتفل بذكرة تأسيسة الـ25 Happy birthday Google

متى تأسست جوجل؟

تأسست جوجل في عام 1998 من قبل لاري بيج وسيرجي برين.

بدأت جوجل كمشروع جامعي في جامعة ستانفورد.

الاسم "جوجل" مشتق من كلمة "googol" التي تعني العدد 1 متبوعًا بمائة صفر.

أطلقت جوجل محرك البحث الخاص بها في سبتمبر 1997.

المقر الرئيسي لجوجل يقع في ماونتن فيو، كاليفورنيا.

في عام 2004، أطلقت جوجل خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Gmail.

اكتسبت جوجل يوتيوب في عام 2006.

في 2008، أطلقت نظام التشغيل المفتوح المصدر "أندرويد" الذي أصبح الأكثر انتشارًا في أنظمة التشغيل الهواتف الذكية.

شراءت جوجل شركة "وايز" التي تعمل في مجال التحليلات والإعلانات على الإنترنت في عام 2007.

في عام 2015، أعلنت جوجل عن هيكل جديد للشركة، حيث أصبحت جزءًا من مجموعة "ألفابت" التي تديرها.

تمتلك جوجل العديد من الشركات الفرعية بما في ذلك شركة Waymo لتطوير التقنيات المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.

جوجل تتخذ من شعار ملون وثابت مع كتابة اسم الشركة بخط أبسط وأنيق معروف عالميًا.

تُعد جوجل أحد أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية.

جوجل تقدم العديد من الخدمات بالإضافة إلى محرك البحث، مثل خدمات البريد الإلكتروني Gmail، ونظام التشغيل Android، ومنصة الفيديو YouTube، ومحرك البحث في الصور، ومستندات Google، وغيرها الكثير.

معلومات ممتعة عن جوجل

برج Google الفلكي: مع ولادتها في 27 سبتمبر، تعتبر Google من مواليد برج الميزان.

أول اسم: كان أول اسم لـ Google هو “Backrub” قبل أن يتم تغييره.

اللون الأول: كان اللون الأزرق هو اللون الرئيسي لصفحة Google الرئيسية في البداية.

الكلمة الأكثر بحثًا: “ما هو الحب؟” هي واحدة من الكلمات الأكثر بحثًا على Google.

تأسست جوجل في 4 سبتمبر 1998 في مرآب سيارات في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.

حصل اسم جوجل على اسمه من كلمة “googol”، وهو رقم واحد متبوع بـ 100 صفر.

كان أول مقر لشركة جوجل في شقة لاري بيج وسيرجي برين.

أول شعار لشركة جوجل كان عبارة عن نص بسيط باللون الأزرق.

أول منتج أطلقته شركة جوجل كان محرك البحث الخاص بها، والذي تم إطلاقه في عام 1998.

تمتلك جوجل حاليًا أكثر من 150 مكتبًا في أكثر من 60 دولة حول العالم.

يعمل لدى جوجل أكثر من 135 ألف موظف.

تمتلك جوجل العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك يوتيوب وأندرويد ووايز.

تبلغ القيمة السوقية لشركة جوجل حاليًا أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي.

التحديات المقبلة

على الرغم من إنجازاتها الملحوظة، تواجه جوجل تحديات كبيرة في عصر الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه التحديات:

الخصوصية والأمان مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي: أصبح حماية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية أمرًا بالغ الأهمية.

التمييز الاصطناعي: من المهم معالجة مشكلة التمييز والتحيز في الخوارزميات التي تطورها جوجل.

التأثير الاجتماعي: يجب على جوجل مواجهة التحديات الاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمعات.

المنافسة: تواجه جوجل منافسة شديدة من شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يستلزم الابتكار المستمر وتطوير منتجات جديدة.

ما هي كيفة مشاهدة احتفال جوجل 25؟

قم بالضغط على شعار جوجل لظهر الاحتفال.