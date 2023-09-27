التضخم في أستراليا يعاود الارتفاع خلال أغسطس

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا صباح يوم الأربعاء عودة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي ما جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بتلك النسبة أيضا، وذلك بعدما كانت أستراليا قد سجلت معدل تضخم سنوى بلغ 4.9% خلال شهر يونيو الماضي.

وكانت أبرز الارتفاعات في مؤشر التضخم داخل أستراليا هذا الشهر ترجع إلى ارتفاع أسعار التأمين الخدمات المالية بنحو 8.8%، تلاه تضخم أسعار خدمات النقل بنسبة 7.4%، ثم أسعار قطاع الإسكان بنحو 6.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.4%.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن المعدل السنوي لمؤشر تضخم أسعار المستهلك قد ارتفعت خلال أغسطس، باستثناء العناصر المتقلبة والسفر لقضاء العطلات بنسبة 5.5%، بانخفاض عن ارتفاع بلغ 5.8% في يوليو، وبلغ متوسط التضخم السنوي في أستراليا 5.6% بشهر أغسطس، وذلك بما يطابق قراءة شهر يوليو.

وتعتبر بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة، حيث سيدفع ارتفاع الأسعار بنك الاحتياطي الاسترالي إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم، بما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الاسترالي.