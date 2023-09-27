احتشاد أهالي شلاتين أمام الشهر العقاري لتحرير توكيلات ترشيح السيسي

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أهالي شلاتين يؤيدون
أهالي شلاتين يؤيدون الرئيس السيسي

احتشد أهالي حلايب وشلاتين أمام مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد ودعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الشيخ علي حسن، شيخ مشايخ حلب، الذي حرر توكيلا لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024: “إننا نعمل وندعم ”حملة مواطن" لدعم مصر كن مع الوطن تحت قيادة شبابيه ووطنية من الدرجة الأولى".

في السياق، قال محمود دار منسق حملة مواطن في البحر الأحمر إن حلايب وشلاتين بشبابها وشيوخها داعمين للوطن والقيادة السياسية.

الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مكتب الشهر العقاري
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