تدشين حملة مواطن لدعم مصر بالأقصر لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دشن عدد من عائلات وعمد وقبائل محافظة الأقصر، حملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة، واثقين إنه الأقدر على قيادة مصر.

وقال ياسر سعدي صحابي، منسق الحملة بمحافظة الأقصر، إن الحملة وأعضائها تعلم مدى حبه وإخلاصه الغير محدود للوطن، مشيرا إلى إن الدعم والتأييد يأتي من أجل إعطاء الرئيس السيسي الفرصة لاستكمال مراحل البناء وتنمية قدرات وقوة مصر والانتقال بها إلى بر الأمان والاستقرار والاستدامة.

وأكد منسق الحملة بالمحافظة، أن الأهالي يصطفون من أجل الحفاظ على وطنهم وأحساسهم بالمسؤولية الكبرى، وكذلك تعمل الحملة على رفع حالة التوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل نظرا لأهميته.

كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.