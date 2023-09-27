كورة لايف الآن بث مباشر ( يلا شوت ) الشوط الثاني مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني .. تقدم المرنجي

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم

جولة في الدوري Real Madrid vs Las Palmas اليوم، بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني، مرة أخرى، يتيح القدر لريال مدريد فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني، حيث يستعد لمواجهة لاس بالماس على ملعب سانتياغو برنابيو.

فقد خسر الفريق الملكي مكانه في الصدارة بعد الهزيمة في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد قبل بضعة أيام، مما أثار انتقادات حادة تجاه المدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبي الفريق.

في النهاية، نجح ريال مدريد في تحقيق هدفه الأول عبر لاعبه دياز، حيث استغل الفرصة بعد تمريرة دقيقة من فيسكا ليسدد الكرة في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل ، استمرت فرص فريق ريال مدريد في الزيادة عن طريق تسديدات من لاعبين مثل رودريجو وخوسيلو، بالإضافة إلى تصديات رائعة من قبل الحارس فاليس خلال النصف الأول من المباراة ، وفي تطور آخر، تعرض ديفيد ألابا لإصابة وتدخل الفريق الطبي لتقديم العلاج اللازم. للأسف، لم يكن بإمكان اللاعب استكمال المباراة، مما اضطر المدرب أنشيلوتي إلى إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 40، حيث دخل لوكاس فاسكيز بديلاً.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

"بوابة الفجر" يسرها أن ترحب بزوارها الأعزاء ومتابعيها الكرام، حيث نقدم لكم تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني. هذه المباراة ستقام على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" وتأتي ضمن لقاءات الجولة السابعة من موسم 2023/24 في الليجا ، وتابعوا معنا أحداث هذه المواجهة المثيرة واستمتعوا بأفضل تجربة مشاهدة ، وومع ذلك، يتاح لريال مدريد الفرصة للعودة سريعًا إلى الصدارة في حالة تحقيق الفوز على فريق لاس بالماس، خاصةً بعد تعادل برشلونة مع ريال مايوركا في المباراة التي أُقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.

حاليًا، يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وهو يتخلف بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يتصدر الليغا. من ناحية أخرى، يأتي لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط من 6 جولات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024؟

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عبر قناة "beIN Sports HD 3" المشفرة والمخصصة لنقل مباريات الليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

beIN Sports HD 3

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024؟

قناة "beIN Sports HD 3" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 3 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

تردد قناة beIN Sports HD 3 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

من معلق مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024؟

سيتولى المعلق اليمني الشهير "حسن العيدروس" مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024؟

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024؟

تقام مباراة ريال مدريد ولاس بالماس مساء الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت دولة الإمارات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس | من هنـــا

يجد نادي ريال مدريد نفسه حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، وهو يتأخر بفارق نقطة واحدة عن الفريق الثاني جيرونا، وبفارق نقطتين عن الفريق الرائد برشلونة.

لذلك، يمثل اللقاء مع لاس بالماس فرصة كبيرة لريال مدريد لاستعادة مكانته في الصدارة وتحسين وضعه في الدوري الإسباني. يتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصار والعودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس | من هنـــا

من ناحية أخرى، يحتل فريق لاس بالماس المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث حققوا فوزًا وتعادلين في المباريات السابقة وخسروا ثلاث مرات. وعلى الرغم من تحقيقهم للانتصار في الجولة الماضية أمام غرناطة، إلا أنهم يدركون أن مواجهة ريال مدريد ستكون مهمة صعبة.

على العموم، يُتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للجماهير، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق أهدافه في الدوري الإسباني لهذا الموسم.