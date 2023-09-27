كورة لايف الآن بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزي

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

ليلة الكأس Liverpool vs Leicester City اليوم، بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزي، وليفربول يستهل مشواره في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بمواجهة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر أمام ليستر سيتي في الدور الثالث من البطولة. وقد خاض ليستر سيتي تجربة صعبة الموسم الماضي حيث هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الأولى، وهذا الموسم يسعى للعودة بقوة وإظهار أداء مميز في البطولات.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

ستقدم بوابة الفجر خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في بطولة كأس كاراباو. ستجمع هذه المواجهة بين الريدز، الذي يتضمن في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وفريق ليستر سيتي. المباراة ستُقام في ملعب أنفيلد رود، وهي جزء من دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية ، ويمكنكم متابعة اللقاء الذي سيقام على الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتاح للمشجعين العرب فرصة مشاهدة المباراة عبر البث المباشر المقدم من بوابة الفجر ، وستكون هذه المباراة فرصة مثالية لمتابعة أداء محمد صلاح وفريقه ومعرفة النتيجة النهائية لهذا اللقاء المهم في مسار البطولة.

بالمقابل، فإن ليفربول يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة والمضي قدمًا في البطولة التي يعتبر بطلها بتسجيله تسعة ألقاب، ويأمل في تحقيق اللقب مرة أخرى بعدما فاتته المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين للتأكد من جاهزيتهما واستعراض مهارات لاعبيهما في مسابقة الكأس، والتنافس من أجل التأهل إلى الدور التالي في طريقهما نحو اللقب المرموق.

ليستر سيتي يسعى بلا شك إلى تحقيق مفاجأة في مباراته ضد ليفربول والإطاحة بأصحاب الأرض، بهدف الاستمرار في مشواره في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. يتوقع من ليستر سيتي الظهور بأداء قوي ومنافسة شرسة للفريق الكبير ليفربول، حيث يسعى ليستر لمواصلة التألق والاستمرار في البقاء ضمن الأندية الكبار في إنجلترا. هذه المباراة ستكون فرصة للفريق للتأكيد على جاهزيته وإمكانيته في التنافس على الألقاب، ومن الممكن أن يكونوا منافسين جادين على لقب كأس رابطة المحترفين هذا الموسم.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس كاراباو 2024؟

مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس كاراباو ستُنقل فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر شاشة قناة "beIN Sports HD4".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

beIN Sports HD 4

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس كاراباو 2024؟

يمكنك متابعة قناة "beIN Sports HD 4" الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات.

تردد beIN Sports HD 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

تردد beIN Sports HD 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

تردد قناة بين سبورت 4 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

من معلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس كاراباو 2024؟

عامر الخوذيري هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدور الثالث من كأس كاراباو.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس كاراباو 2024؟

البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي سيكون متاحًا من خلال تطبيق "تود" ولكن باشتراك خاص.

فضلا عن ذلك، يمكن متابعة المباراة أيضًا عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

متى موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس كاراباو 2024؟

تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي مساء الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة الساعة 21:45 بتوقيت السعودية ومصر، 22:45 بتوقيت دولة الإمارات.

ليفربول وليستر سيتي.. مواجهة يكرهها كلوب

في ليلة مميزة لعشاق كرة القدم، انتظر مشجعو ريال مدريد بفارغ الصبر ليرى فريقهم يلعب ضد لاس بالماس في مباراة مهمة ضمن منافسات الليغا الإسبانية لموسم 2023-2024. كانت هذه المباراة فرصة لريال مدريد لاستعادة صدارة الدوري بعد خسارته في ديربي مدريد الأخير أمام أتلتيكو مدريد.

المدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبو ريال مدريد كانوا يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب النتائج الأخيرة والضغط الكبير الذي تعرضوا له من الجماهير ووسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك انتقادات حادة تجاه اختيارات المدرب في التشكيلة الأساسية، حيث قرر ترك لاعب رقم 9 خارج التشكيلة واعتماده على لاعبي وسط مثل توني كروس ولوكا مودريتش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي | من هنـــا

كان هذا اللقاء فرصة حاسمة للمدرب أنشيلوتي لاستعادة ثقة الفريق والمصالحة مع الجماهير بعد هزيمتهم في ديربي العاصمة. وكانت التدريبات الأخيرة لفريق ريال مدريد تُظهر وجود كل من فينيسوس جونيور وكارفخال، وهذا قد أعطى دفعة إيجابية للفريق قبل المباراة.

من الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة ونقطة واحدة عن الوصيف جيرونا. كان هذا اللقاء فرصة للريال للعودة إلى الصدارة في حال الفوز والاستفادة من تعثر برشلونة أمام ريال مايوركا.

أشار المدرب أنشيلوتي بعد الهزيمة في ديربي مدريد إلى أن مشكلة الفريق كانت في الدفاع أكثر من الهجوم، مما دفعه للبحث عن تصحيح الأوضاع. ووصف الفريق بأنه "هش" بعد تلك الهزيمة، وهو ما أثر على ثقة اللاعبين والجماهير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي | من هنـــا

تابعت الجماهير البث المباشر للمباراة عبر شاشاتها في منازلها، حيث كانت المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر. وكانت البطولة متاحة أيضًا لمشاهدي الإمارات في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات. تم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية (beIN Sports HD 3) بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

بدأ ريال مدريد محاولاته للتسجيل في اللقاء منذ الدقائق الأولى عن طريق إبراهيم دياز، وكانت الفرصة الأولى حقيقية في الدقيقة السادسة. حيث قدم دياز تمريرة رائعة لرودريجو الذي قام بتسديد الكرة التي ارتدت من الحارس ووصلت إلى ناتشو، لكن تصويبه لم يكن دقيقًا ولم يشكل تهديدًا حقيقيًا على مرمى لاس بالماس.