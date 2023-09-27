المركزي المصري يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية 1% العام المقبل

افاد تقرير للبنك المركزي المصري مساء اليوم الأربعاء، أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية 119 نقطة العام المقبل 2024.

وحسب التقرير الشهري للأسواق العالمية، الصادر من المركزي المصري، اتجه المستثمرون لمراجعة توقعاتهم لأسعار الفائدة برفعها نظرًا لارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بصورة تفوق التوقعات خلال الشهر، وكانت المراجعة الصعودية بنسبة طفيفة.

أشارت بيانات العمل إلى أن الطلب والعرض يقتربان من مستوى متوازن، وكذلك نتيجة للمراجعة الهبوطية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قرب نهاية الشهر.

وذكر التقرير: بحلول نهاية شهر أغسطس، توقع المستثمرون أن تصل أسعار الفائدة بنهاية عام 2023 إلى 5.436%، مقارنة بـ 5.380% التي تم تسعيرها في الشهر الماضي.

علاوة على ذلك، رفع المستثمرون توقعاتهم لسعر الفائدة بنهاية 2024 من 4.317% إلى 4.389%، وهو ما يعني توقع السوق لخفض الفائدة بمقدار 119 نقطة أساس خلال العام مقارنة بـ 121 نقطة أساس تم تسعيرها بنهاية شهر يوليو.

مؤشر الدولار العالمي

مؤشر الدولار العالمي

ووفقا لتقرير البنك المركزي، فقد تراجع الدولار في بداية الأسبوع، حيث خسر خلال جلستي الاثنين والثلاثاء مع تزايد توقعات الأسواق بإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه إلى جانب قوة العملات الأخرى.

ومع ذلك، تمكن الدولار من تعويض هذه الخسائر وتحقيق مكاسب إضافية، حيث صعد في باقي جلسات تداول الأسبوع مستقرًا فوق مستوى الـ 105 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2023.

وكانت المكاسب في منتصف ونهاية الأسبوع مدفوعة بشكل أساسي بنتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار فائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.