السعر العالمي انخفض .. سعر الذهب سعر الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، الموافق 28 سبتمبر 2023، انخفاضًا ملحوظًا في ظل تأثرها بالتطورات العالمية والتغيرات في أسواق العملات. يُشار إلى أن هذا الانخفاض جاء بفعل استمرار الدولار الأمريكي في الحفاظ على قوته بعد التصريحات الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي، التي تلمح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

فيما يلي أسعار الذهب في الأوقية وبعض العيارات الشائعة:

- سعر الذهب عيار 21، الذي يُعتبر الأكثر انتشارًا، بلغ نحو 2200 جنيه للبيع و2190 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 24، الذي يُعد الأعلى فئة، بلغ نحو 2514.25 جنيه للبيع و2502.75 جنيهًا للشراء.

يُلاحظ أن أسعار الذهب تعتمد بشكل كبير على عوامل عدة، منها تحركات العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة، والاستقرارات الاقتصادية العالمية. تعتبر هذه الاضطرابات الحالية في الأسواق المالية تحديًا لأسعار الذهب وتجعلها تتذبذب بشكل مستمر.

سعر الذهب الآن في مصر

تُقدم "الفجر" لقرائها تقريرًا مفصلًا حول أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية ليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023. تأتي هذه الخدمة كجزء من التغطية الشاملة التي نقدمها لزوارنا الكرام في مختلف المجالات، وذلك على مدار الساعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 2514.25 جنيه 2502.75 جنيه عيار 22 2304.75 جنيه 2294.25 جنيه عيار 21 2200 جنيه 2190 جنيهًا عيار 18 1885.75 جنيه 1877.25 جنيه عيار 14 1466.75 جنيه 1460 جنيهًا عيار 12 1257.25 جنيه 1251.5 جنيه عيار 9 942.75 جنيه 938.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 17600 جنيه 17520 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الخميس خلال بداية التعاملات إلى نحو 2514.25 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 2304.75 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة نحو 2200 جنيه للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية تعاملات اليوم 1885.75 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1466.75 جنيه للبيع، و1460 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الصاغة نحو 1257.25 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 942.75 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، خلال بداية تعاملات بـ الصاغة نحو 17600 جنيه للبيع، و17520 جنيهًا للشراء.