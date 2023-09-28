عيار 21 الآن مفاجأة .. سعر الذهب اليوم الخميس 28 / سبتمبر / 2023 في محالات الصاغة

يولي الكثيرون الاهتمام بالبحث عن أسعار الذهب في مصر لمتابعة تطورات أسعار هذا المعدن الثمين بمختلف عياراته، وذلك خاصةً في ظل التقلبات العالمية التي شهدها سعر الأوقية، حيث وصل إلى مستويات منخفضة لم تسجل منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

عند النظر إلى شراء المجوهرات الذهبية، يقوم الكثيرون بالبحث عن سعر الذهب للجرام عيار 18، وهذا العيار يعد المفضل لدى العديد من الأشخاص عند اقتناء المجوهرات، خاصةً في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات المميزة.

سعر الذهب

وسجّل سعر الجرام عيار 18 تراجعا عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1،877 جنيهًا، بعد ما سجل نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، بما يزيد على 600 جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 24، تراجعًا في السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض إلى 17،520 جنيهًا مقارنة بسعره الذي بلغ 18،000 جنيه قبل بضعة أيام، مما يمثل فارقًا بقيمة 500 جنيه. وكان سعر الجنيه الذهب قد وصل إلى أعلى مستوى له وبلغ نحو 22،400 جنيه في إبريل الماضي.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويبحث الآلاف يوميا في مصر عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس، 2،514 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2،200 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الخميس ، من عيار 18: 1،886 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1،467 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 17،520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

عند البحث عن شراء المشغولات الذهبية، يلجأ المشترين غالبًا إلى معرفة سعر الذهب اليوم بعيار 21، وذلك بغرض التحقق من تكلفة المصوغات والمشغولات التي ينوون شراؤها. يمكن العثور على قطع المصنعية بأسعار تتراوح بين 80 جنيهًا و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، وهذا السعر يمكن أن يتغير اعتمادًا على العوامل المختلفة. ويمكن أن تكون تكلفة المصنعية نسبة تتراوح بين 6% و10% من سعر الجرام.

أما بالنسبة للسبائك، يتم إضافة تكلفة المصنعية التي تبدأ من 35 جنيهًا لكل جرام إلى القطع التي تزن أكثر من 100 جرام. وهذا السعر يختلف أيضًا بناءً على العوامل المتعددة ومواصفات القطعة المصنوعة من الذهب.

سعر أوقية الذهب

انهار سعر الذهب على مستوى العالم بشكل غير مسبوق، إذ سجلت الاوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1،877.03 دولار بحلول الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش، بعد 1923 قبل ساعات، بينما سجل 1945 قبل أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.