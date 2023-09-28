أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

أود أن أقدم لكم آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر، حيث انطلقت التداولات الصباحية بسعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعًا في مصر، بلغت قيمته 2205 جنيهًا للجرام. يُراقب المتعاملون بحذر تطورات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث يعكفون على مراقبة المؤشرات والمستجدات التي قد تؤثر على هذا السوق الحيوي.

الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب الفورية تطورات مهمة خلال جلسة التداول اليوم، حيث وصلت إلى مستوى 1910 دولارًا للأونصة. يُلاحظ أن هذا التطور جاء وسط ضغط سلبي يمارسه الدولار وارتفاع عوائد السندات، مما أثر سلبًا على أداء الذهب.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الدعم للذهب تحافظ على استقراره حتى اللحظة نتيجة تشبع المتداولين في البيع على المستويات الزمنية اللحظية مثل فترات 4 ساعات وساعة واحدة. هذا التشبع في البيع ساعد في تقليل حدة حركة الهبوط.

في حالة نجاح سعر الذهب في كسر مستوى 1910 دولارًا للأونصة، الذي يتزامن مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، فإن ذلك قد يدفع السعر نحو مستوى الدعم النفسي عند 1900 دولار للأونصة. وفي حالة كسر هذا المستوى، يمكن أن يستمر الهبوط إلى مستويات 1892 ومن ثم 1885 دولارًا للأونصة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يعمل تشبع المتداولين في البيع الحالي على دفع سعر الذهب للارتفاع إلى مناطق تصحيحية محتملة تتراوح بين 1924 و1930 دولارًا للأونصة.

فيما يتعلق بالأسعار المحلية للذهب، نجد أنها تتحرك حاليًا في نطاق ضيق فوق مستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21. يُشار إلى أن التذبذب يهيمن على تحركات السعر حاليًا، وفي حالة كسر المستوى السابق، قد يتجه السعر نحو مستوى 2180 جنيهًا للجرام، ومن ثم قد يستهدف مستوى 2150 جنيهًا، وفي حالة زيادة زخم البيع، قد يصل السعر إلى 2130 جنيهًا للجرام.

من الجدير بالإشارة إلى أن استجابة الأسعار المحلية للأسعار العالمية يمكن أن تدفع بأسعار الذهب للارتفاع في حالة ارتفاع الأسعار العالمية. في هذه الحالة، قد يواجه الذهب مستوى 2225 جنيهًا للجرام، ومن ثم مستوى 22250 جنيهًا للجرام.