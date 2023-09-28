أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

مفأجاة للمقبلين علي الزواج.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

الاقتصاد

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، مع تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر بـ 24 دولارا أمس، وهو محرك رئيسي للذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم مستوى 2200 جنيها في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2514 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 1886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 17600 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة. 

سعر أوقية الذهب بمصر 

شهدت أسعار الذهب الفورية تطورات ملحوظة خلال جلسة التداول اليوم، حيث وصلت إلى مستوى 1877 دولارًا للأونصة في الأسواق العالمية. تزايدت خسائر الذهب عالميًا للجلسة الثالثة على التوالي، مما أدى إلى تسجيل أدنى مستوياته خلال الخمسة أسابيع الماضية، حيث تجاوز الهبوط حاجز 1900 دولار للأونصة.

تأتي هذه التطورات بعد تصريحات من عضو الفيدرالي الأمريكي نيل كاشكاري، الذي ألمح إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، مما زاد من احتمالية استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وفيما يخص أسعار الذهب في الأسواق العالمية، فإنها تتداول حاليًا عند مستوى 1877 دولارًا للأونصة، وقد سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1895 دولارًا للأونصة، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.2%. وبالتالي، قد شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 1.5% منذ بداية الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بأداء الذهب خلال شهر سبتمبر، فقد انخفضت أسعاره بنسبة 2.2%، وذلك نتيجة تغير توقعات الأسواق بشأن سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه الأخير. حيث توقع البنك رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من السابق.

وأشار عضو البنك الفيدرالي نيل كاشكاري إلى أن قرار رفع الفائدة بنسبة ربع درجة مئوية قد يكون ممكنًا قبل نهاية العام، وذلك قبل أن يتخذ البنك قرارًا بالحفاظ على الفائدة على مستويات مرتفعة لفترة أطول. كما أشار إلى احتمالية بلوغ نسبة 40% لرفع الفائدة في المستقبل القريب من أجل تحقيق هدف التضخم البنكي عند 2%.

من الجدير بالإشارة إلى أن انخفاض ثقة المستهلك الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر خلال شهر سبتمبر قد أثر أيضًا على أداء الذهب، حيث سجل المؤشر قراءة 103 درجات، بانخفاض قيمته عن القراءة السابقة التي كانت تبلغ 108.7 درجة.

 

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