3.3 مليار دولار صادرات دولة الكويت إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات أن إجمالي صادرات دولة الكويت إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 3.16 مليار يورو (3.3 مليار دولار) في حين بلغت وارداتها من التكتل 3.44 مليار يورو (3.6 مليار دولار) خلال السبعة أشهر الأولى (يناير - يوليو) من العام الحالي.

وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) ان صادرات الكويت إلى الاتحاد الأوروبي سجلت العام الماضي 3.5 مليار يورو (3.6 مليار دولار) مقابل واردات بلغت 5.5 مليار يورو (5.8 مليار دولار).

وأوضحت البيانات ان الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة شكلت الجزء الأكبر من الصادرات الكويتية إلى الاتحاد تليها المواد الكيميائية والمنتجات المتعلقة بها.

وبينت ان الجزء الأكبر من واردات الكويت من التكتل تضمنت سلعا تصنيعية مختلفة ومنتجات كيميائية ومواد ذات صلة.