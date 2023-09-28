تراجع معدل البطالة بين السعوديين لـ8.3% في الربع الثاني

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجع معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية إلى 4.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول، تراجع معدل البطالة بنحو 0.2% على أساس فصلي، وبنسبة 0.9% على أساس سنوي.

فيما سجل معدل البطالة بين السعوديين مستويات 8.3%، بانخفاض قدره 0.2% على أساس فصلي.

هذا وتراجع معدل البطالة للمشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6% ليبلغ 47.4%، فيما انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7% ليصل إلى 51.7%.

أما فيما يتعلق بمعدل البطالة للسعوديات، فتراجع بمقدار 0.4% إلى 15.7%.

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