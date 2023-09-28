تعليق التداول على أسهم Evergrande بعد تقارير عن وضع رئيس مجلس الإدارة تحت المراقبة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 علقت التداول  بورصة هونج كونج على أسهم الصينية Evergrande، بعد تقارير أفادت أن السلطات وضعت رئيس مجلس إدارة الشركة تحت المراقبة.

وأفادت التقارير أن هذا الإجراء لا يصل إلى الإقامة الجبرية أو الاعتقال، ولا يشير إلى اتهام وي كا يان بأي اتهامات.

وكان سهم شركة العقارات المثقلة بالديون قد أغلق عند مستويات 32 سنتًا هونغ كونغ أمس الأربعاء.

وليست تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق التداول على أسهم الشركة في هونغ كونغ.

وفي مارس آذار العام الماضي، تم تعليق التداول على أسهم الشركة ولم يتم استئناف التداول إلا في نهاية أغسطس آب الماضي.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء كشفت Evergrande عن خسائر تعزى إلى المساهمين قدرها 33 مليار يوان (4.15 مليار دولار) وذلك عن النصف الأول من العام الجاري.

هذا واستقرت الخسائر التشغيلية عند 11.72 مليار يوان، انخفاضًا من 39.36 مليار يوان في النصف الأول من 2022.

كما أجلت الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري اجتماعًا لإعادة هيكلة ديون مع الدائنين، مشيرة إلى أن مبيعات المجموعة لم ترتق إلى التوقعات من قبل الشركة منذ إعلان إعادة هيكلة ديونها في مارس آذار الماضي.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة أنها بسبب التحقيقات حول شركتها التابعةىHengda Real Estate، فإنها لم تتمكن من إصدار خطة إعادة هيكلة ديون جديدة.

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