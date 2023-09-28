سعر الدولار مقابل الجنيه الخميس 28 سبتمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه الخميس 28 سبتمبر 2023 في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل سعر الدولار استقرارًا في بداية تعاملات الخميس، الموافق 28 سبتمبر 2023، داخل البنوك المصرية. يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار بعدما شهدت الأسعار استقرارًا منذ بداية شهر سبتمبر الحالي، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار اليوم الخميس 28-9-2023، داخل البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

  سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023، داخل البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء. 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023 ببنك المشرق بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في ميد بنك 

وبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023، في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

مؤشر الدولار 

تراجع سعر الدولار عالميًا؛، حسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 105.55 نقطة بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.61 أمس، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.

الدولار مقابل الجنيه سعر اليورو مقابل الجنيه سعر الدولار في السوق السوداء في مصر الدولار اليوم الدولار فى مصر الان الدولار فى الصرافة الدولار في السوق الدولار فى سوق السوداء الدولار في السوق السوداء سعر الدولار الان الدولار اليوم فى البنك الاهلي سعر الدولار اليوم سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار في مصر توقعات سعر الدولار سعر العملات اليوم السوق السوداء للدولار سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء مصر فايف
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث جول يحتفل بذكرة تأسيسة الـ25 Happy birthday Google

عاجل|النيابة تصرح بدفن الدكتورة "نورهان" ضحية زميلها بجامعة القاهرة

كورة لايف الآن بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزي

كورة لايف الآن بث مباشر ( يلا شوت ) الشوط الثاني مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني .. تقدم المرنجي

عاجل.. غياب مهاجم الأهلي عن مواجهة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

دموع ووداع.."الفجر" ترصد لحظة انهيار أسرة الدكتورة "نورهان" عقب استلام جثمانها (فيديو وصور)

اليوم.. تنطلق أولى حلقات بطولة الجمهورية للفروسية بمركز بيجاسوس

صباح الكورة.. ميسي يخسر لقبًا جديدًا وغياب نجم الأهلي عن مواجهة سان جورج.. مفاجآة بشأن غرامة كهربا