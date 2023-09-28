سعر الدولار مقابل الجنيه الخميس 28 سبتمبر 2023 في البنوك

سجل سعر الدولار استقرارًا في بداية تعاملات الخميس، الموافق 28 سبتمبر 2023، داخل البنوك المصرية. يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار بعدما شهدت الأسعار استقرارًا منذ بداية شهر سبتمبر الحالي، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار اليوم الخميس 28-9-2023، داخل البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023، داخل البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023 ببنك المشرق بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023، في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

مؤشر الدولار

تراجع سعر الدولار عالميًا؛، حسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 105.55 نقطة بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.61 أمس، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.