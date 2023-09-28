هزة في السوق السوداء .. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

تواصلت استقرارات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية، مع انطلاق إجازة البنوك والقطاع المصرفي احتفاءً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445. وفقًا لأحدث تحديثات البنوك المصرية الصادرة اليوم الخميس 28 سبتمبر، فقد استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

يُشير هذا الاستقرار النسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار إلى استمرار الاستقرار النسيج للعملة المصرية على مدى أكثر من 6 أشهر، مما يُظهر الثبات في الوضع النقدي للبلاد والثقة في الاقتصاد المصري.

وتستعرض «بوابة الفجر» للقراء في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة مستمرة تقدَّم على مدار اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 28 سبتمبر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

كما ثبت سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

في بنك أبوظبي التجاري سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي سعر الدولار حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 البنوك المصرفية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.94 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك الإسكندرية 30.93 جنيه 30.83 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار حسب مؤشر جوجل:

وشهد سعر الدولار اليوم حسب مؤشر جوجل حسب آخر تحديثاته ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنحو قرش واحد مقارنة بسعر أمس الأربعاء، لـ يسجل الأخضر مقابل الجنيه المصري نحو 30.91 جنيه، بينما سجل أمس 30.90 جنيه.