منسق حملة مواطن بالقاهرة: السيسي هو الاختيار الأوحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المستشار محمد خليل، منسق حملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار محسوم وهو الاختيار الأوحد بالنسبة لنا، مؤكدا إنه قادر على العبور إلى الأمام بمصر وشعبها.



وأضاف خليل، في تصريحات خاصة، أن قرار دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الخطط التنموية والمشروعات القومية والبنية التحتية التي تشهدها مصر باقاليمها المختلفة، بالإضافة إلى صون الأمن وشعور الجميع بالأمان في عهده بعد السيطرة على الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه.

ودعا منسق حملة مواطن بمحافظة القاهرة، جموع المصريين لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لإيصال رسالة أن الشعب انتخب الرئيس الذي يريده واصطف بكل حب خلفه.



كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.