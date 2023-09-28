رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية 2023-2024 admhec|وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية 2023-2024 admhec|وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،من المتوقع أن تُعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 مساء الخميس. سيتم إشعار جميع الطلاب المتقدمين بالنتائج من خلال رسائل نصية تُرسل إلى أرقام هواتفهم الخلوية التي قد قاموا بتسجيلها في طلبات الالتحاق.

رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية 2023-2024

من المقرر أن تتضمن الرسائل نتائج ترشيح الطلبة وسيتم إرسالها مساء الخميس. ستشمل هذه الرسائل معلومات حول ترشيح الطلبة ومعدلات القبول التنافسية الدنيا لجميع فئات الشهادات. ستكون هذه المعلومات متاحة أيضًا لاحقًا على موقع الوحدة.

تمثل الرسائل النصية إعلانًا للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول، وتشجع الوحدة الطلبة على متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها. ستحتوي هذه الإعلانات على تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات والكليات.

يمكن للطلبة الذين نجحوا في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 والطلبة الذين نجحوا في امتحان الشامل للتجسير استخراج نتائج اختياراتهم من وحدة القبول الموحد بمجرد إعلان وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة القبول في الجامعات الرسمية الأردنية للعام الجامعي 2023-2024. يمكن القيام بهذا عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة.

إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 _2024

في خطوة مهمة، حددت وحدة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ الخميس، 28 سبتمبر 2023، كموعد للكشف نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024. وتشير التقديرات إلى أن العدد الكلي للمتقدمين وصل إلى 92،020 طالبًا وطالبة. وقد شهد هذا العام ارتفاعًا في معدلات القبول الموحد، خاصة في التخصصات العلمية. ومع اقتراب الإعلان عن النتائج، يتساءل الكثيرون عن التخصصات والجامعات التي سيتم قبولهم فيها.

رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية 2023-2024 admhec|وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

موعد نتائج القبول الموحد في الأردن

موعد استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023-2024 قد تم الإعلان عنه. أعلن مهند الخطيب، المستشارُ لوزير التعليم العالي في الأردن والناطق باسم الوزارة. عن بدء فترة تقديم طلبات القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرحلة البكالوريوس. تبدأ هذه الفترة من صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 21 أغسطس. أما بالنسبة لدرجة الدبلوم، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، وستستمر عملية التقديم لمدة أسبوع. تتيح هذه الفترة للطلاب الراغبين في التقديم للقبول الموحد الفرصة لإرسال طلباتهم ومستنداتهم اللازمة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد الاردن

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام 2023 وهي كالتالي:

- النتائج من خلال هذا الرابط: ( من هنا ).

- بدء تقديم طلبات القبول لمرحلة البكالوريوس: الاثنين 21 آب 2023.

- انتهاء تقديم طلبات القبول لمرحلة البكالوريوس: الاثنين 28 آب 2023.

- بدء تقديم طلبات القبول لمرحلة التجسير: الثلاثاء 29 آب 2023.

- انتهاء تقديم طلبات القبول لمرحلة التجسير: الثلاثاء 5 أيلول 2023.

- إعلان نتائج الترشيح لطلاب مرحلة التجسير: الاثنين 25 أيلول 2023.