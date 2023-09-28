الانتخابات الرئاسية المقبلة.. قبيلة العيايدة تدشن حملة مواطن بالإسماعيلية

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الشيخ محمد أبو حسين
الشيخ محمد أبو حسين

دشن عدد من قبائل وعائلات وأهالي القنطرة ومحافظة الإسماعيلية، وعلى رأسهم قبيلة العيايدة، حملة مواطن لدعم مصر، تحت شعار كن مع الوطن، لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.


وقال الشيخ محمد أبو حسين، شيخ قبيلة العيايدة بالقنطرة والإسماعيلية، ومنسق الحملة بالقنطرة، إن كل القبائل تدعو وتدعم وتؤيد بكل حب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشيح لفترة رئاسية جديدة، لأنه قائدا يستحق أن يستكمل مسيرته في نقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك يتحقق بوقوفنا خلفه وتعريف الأهالي بضرورة دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وأكد منسق الحملة بالقنطرة، أن  القبائل عليها دور كبير في التوعية والعمل بشكل مستمر للتعريف بضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل لم يمثله من عنق زجاجة في تاريخ مصر الحاضر، قائلا: "علينا أن نختار مصر ونقف بجوار من كان له دور في حفظ أمنها واستقرارها".


كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.
 

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