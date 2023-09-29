أول ظهور لـ علياء بسيوني بعد انفصالها عن أحمد سعد

سافرت علياء بسيوني، منذ أيام قليلة إلى الأراضي المقدسة، وذلك لأداء مناسك العُمرة.

وأعلنت علياء بسيوني، منذ أسابيع عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد سعد، موضحة أن سبب الطلاق رغبة زوجها، وذلك بعد زواج دام لأكثر من عامين.

وقالت علياء عبر خاصية الأستوري إنستجرام: «الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ، وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة».



وأضافت: «اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار إلا أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي».

وتابعت علياء بسيوني: «شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب إلا انا اخدته في العلاقة دي وكنت فاهمة إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها والا تسوي ربنا معانا انا وبناتي في الجاي، وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت».



وعلق المطرب أحمد سعد، للمرة الأولى على طلاقه من علياء بسيوني، خلال تسلمه جائزة "موريكس دور" عن أغنيتي "سيرينا يا دنيا"، و"ايه اليوم الحلو ده"، كـ أفضل أغنيتين عربيتين والتي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت،وذلك من خلال رده على سؤال من قبل وسائل إعلام لبنانية “هل شعرت بالحرية بعد الانفصال؟”

ليقل: تقصد الحرية من غير جواز.. هو كده كده أنا حر دائمًا".