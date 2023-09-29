40 مليار دولار قيمة تمويلات "أفريكسيم بنك" لتطوير التجارة والاستثمار في إفريقيا

أعلنت الهيئة المالية في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) أنها قد وضعت خطة عمل تشمل تمويلات بقيمة 40 مليار دولار من أجل تطوير التارة والاستثمار في إفريقيا في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026".

و في تصريح صحفي خلال لقاء لها بالجزائر للترويج للمعرض الأفريقي 2023؛ قالت كانايو أواني نائبة رئيس البنك إن قيمة التمويلات التي قام بها البنك خلال الفترة ما بين 2017 و2021 في ذات الإطار قدرت بقيمة 20 مليار دولار.

و تابعت بأن البنك أطلق عدة منصات وتطبيقات تهدف إلى جمع المعلومة الاقتصادية على المستوى الإفريقي من شأنها تسهيل التواصل بين المتعاملين الأفارقة وحتى بين دول القارة.