تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الإمدادات

هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم (الجمعة) بعد صعودها في الآونة الأخيرة، بدعم من عمليات بيع لجني الأرباح وتوقعات بزيادة الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها يوم الجمعة 21 سنتا إلى 95.17 دولارا للبرميل.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر عشرة سنتات لتسجل 93 دولارا للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 91.63 دولارا للبرميل.

و كانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو واحد بالمئة يوم الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة شهور.