صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.3 مليار دولار للمغرب ‏



ذكرت تقارير صحفية إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق ‏على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد ‏لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.‏



وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي ‏في 2022، قبل وقت طويل من زلزال الثامن سبتمبر أيلول المدمر الذي ضرب ‏جبال الأطلس الكبير، مما أدى لمقتل أكثر من 2900 شخص.‏



وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية ‏لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.‏