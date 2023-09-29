صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.3 مليار دولار للمغرب ‏

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ذكرت تقارير صحفية إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق ‏على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد ‏لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.‏


وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي ‏في 2022، قبل وقت طويل من زلزال الثامن سبتمبر أيلول المدمر الذي ضرب ‏جبال الأطلس الكبير، مما أدى لمقتل أكثر من 2900 شخص.‏


وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية ‏لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.‏

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