حملات التفتيش على منافذ تداول بيض المائدة في محافظات الجمهورية

تنفيذا لتوجيهات تكليفات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانية والسمكية والداجنه واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول بيض المائده.



وردت معلومات عن بعض شركات تداول بيض المائده بمحافظات القليوبيه، والجيزه، والدقهليه، التى تبيع البيض بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائده لحجبها عن السوق بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها، والتى تقوم بالتعاملات التنافسيه والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم عمل التحريات اللازمه وتجميع المعلومات الدقيقه والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنه رقابيه من الزراعه، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسه، وداهمت مخازن بيض المائده، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائده مخزنه بغرض الإحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم، يباع بأسعار مرتفعه مبالغ فيه ودون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابه العامه.



شارك في الحملة المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه ومامور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجاره الداخليه، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى كل من المهندس رضا علوان، والدكتور سامى ضحاوى، والمهندس على أبو عميره، وكل من المهندس أحمد محمود عبد الواحد، والمهندسه عزه بيومى محمد، مأمورى الضبط القضائى بقطاع التجارة الداخليه بوزارة التموين والتجاره الداخليه.



قاد الحملات اللواء عبد العال المناوى، واللواء حازم العراقى، والعقيد عبد العزيز الحامولى من مباحث التموين، والمهندس عمرو على، والدكتور حسام عبد الرازق من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانونى عبد الله الحصرى، والباحث القانونى عمرو فتحى من جهاز حماية المنافسة وبعض قيادات مباحث التموين بالمحافظات المذكورة، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وجهاز حماية المنافسة.



وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، على إستمرار حملات التفتيش الفجائيه من قبل وزارة الزراعه ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه 01551183225 ـــــ 01551183224.

