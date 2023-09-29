مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي تويتر: مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بث مباشر اليوم يلا شوت، وفريق بيراميدز، تحت إشراف المدير الفني البرتغالي باتشيكو، يسعى بقوة إلى تجنب أي مفاجآت في المباراة الثانية في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا. سيستضيف الفريق نظيره الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 لهذه البطولة المهمة.

تمثل هذه المشاركة الأولى لبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيقه المركز الثاني في الدوري المصري خلال الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، يستعد الجيش الرواندي لموسمه الثامن عشر في دوري أبطال إفريقيا، وللموسم الثاني على التوالي يتأهل لدور الـ32.

حقق الفريق الرواندي نجاحًا في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بفوز مقنع في المباراة الإياب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، على الرغم من أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى بدوري ابطال افريقيا

ويستضيف بيراميدز في السادسة من مساء اليوم الجمعة نظيره الجيش الرواندى على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دوري الأبطال بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي دون أهداف.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى بدوري الابطال

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر



خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ



خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل



خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي تويتر

حكام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي

ويدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندي طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ماذا يحدث في حالة تعادل بيراميدز والجيش الرواندي؟

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بيلي كيجالي في رواندا بالتعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف، وهذا ما يفصل بين فريق بيراميدز والتأهل لدور المجموعات في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي | من هنــــا

تم تأكيد أثناء الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي أنه في حالة انتهاء مباراة العودة بنفس نتيجة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات في هذه البطولة القارية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي | من هنــــا

بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز وتسجيل هدف مبكر في المباراة لتجنب دخوله في مواجهة صعبة تنتهي بركلات الترجيح.

هناك سيناريوهين ممكنين للتأهل لدور المجموعات: الفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي دون أهداف والفوز في ركلات الترجيح.