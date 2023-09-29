بث مباشر مباراة الطائي ضد النصر تويتر ( 0 - 1 ): كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت [تاليسكا يسجل]

مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء في الدوري Al-Taee-Al-Nassr-FC اليوم، بث مباشر مباراة الطائي ضد النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت ، والنصر يتطلع إلى تحقيق الصدارة في ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم عندما يواجه نادي الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في الجولة الثامنة من البطولة.

تاليسكا يحرز الهدف الأول للعالمي

في مباراة اليوم، يبدو أن النادي العالمي ينوي بالفعل تحقيق الفوز. بدأ الفريق بالسيطرة على سير المباراة، على الرغم من أنه يلعب خارج أرضه. ونتج عن هذه السيطرة تسجيل هدف في الدقيقة 32، حيث سجل تاليسكا ببراعة، بفضل تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو. ويبدو أن رونالدو سيكون له الدور الرئيسي في تسجيل جميع أهداف الفريق هذا الموسم.

مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

ستتاح لجميع محبي كرة القدم فرصة مشاهدة مباراة النصر والطائي مباشرةً عبر البث المباشر الذي سيتم توفيره من خلال موقع "بوابة الفجر" يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر لعام 2023. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024 ، والمكان الذي ستُقام المباراة فيه هو ستاد "الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي"، والذي يُعد معقلًا لفريق الطائي. هذا اللقاء يعد فرصةً لعشاق الكرة لمتابعة أداء الفريقين والتشجيع لفريقهم المفضل في البطولة ، وسيتاح البث المباشر للمباراة على موقع "الفجر"، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث والتواصل مع أحداث المباراة مباشرةً وعلى مدار اللقاء.

"العالمي" يبتعد عن الهلال، المتصدر، بفارق ثلاث نقاط فقط، وفي حالة تحقيق الفوز مع تعادل أو هزيمة الاتحاد في مواجهته مع الفيحاء، سيتسنى لهم الوصول إلى المركز الأول للمرة الأولى هذا الموسم قبل ديربي الرياض المرتقب بين الهلال والشباب.

فريق المدرب لويس كاسترو يعيش في أوقات ممتازة حيث يتألق بسلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري ودوري أبطال آسيا، وتألق النجم كريستيانو رونالدو يضفي المزيد من القوة على تشكيلة الفريق بعد غيابه بسبب الإصابة في مباراة كأس الملك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والطائي SSC1 HD وSSC1 SD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

نتعرف من خلال الجدول التالي على تردد ssc عربسات 2024 ssc sport بشكل مفصل:

تردد القناة 12418 القمر الصناعي عرب سات الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة البث HD

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

بث مباشر مباراة النصر ضد الطائي تويتر

متى موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والطائي هو الجمعة 29 سبتمبر 2023 في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2024.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والطائي | من هنــــا

مباراة النصر ضد الطائي تعتبر واحدة من المباريات المنتظرة بشدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستقام على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي. يترقب الملايين من عشاق كرة القدم هذا اللقاء الذي يجمع بين الفريقين القويين.

النصر، بقيادة نجمهم العالمي كريستيانو رونالدو، يستعد لمواجهة الطائي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي. وقد شهدت الأيام القليلة الماضية توقف البطولة بسبب مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قام النصر بأداء رائع في مباراته أمام أحد وفاز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. سجل في هذا اللقاء لاعبون مميزين مثل ساديو ماني (من ركلة جزاء) وسيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى أيمن يحيى وسامي النجعي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والطائي | من هنــــا

فيما يتعلق بأوضاع الفريقين في دوري روشن السعودي، يحتل النصر المركز الخامس حاليًا برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة في مواجهتين. أما نادي الطائي، فيسعى إلى تحقيق فوزه الثالث في الموسم بعد أن تفوق في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في 4 مناسبات.

في الجولة الماضية، قدم النصر أداء مميزًا حيث تفوق على الأهلي بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة، وشهدت تألق نجوم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، حيث سجل كل منهما هدفين. بالمقابل، خسر الطائي في نفس الجولة أمام الاتفاق بنتيجة مماثلة 4-3، وشهدت هذه المباراة تألق بيرنارد مينساه الذي سجل ثلاثة أهداف رائعة.