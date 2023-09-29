بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر { 1 - 0 }: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت [تاليسكا يبدع]

مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة جديدة في الدوري Al-Taee-Al-Nassr-FC اليوم، بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر: مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت، ويتجه النصر في رحلة ثقيلة لمواجهة نادي الطائي على أرض الأخير، حيث ستقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لعام 2024 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

تاليسكا يسجل الهدف الأول للنصر

يبدو أن الفريق العالمي ينوي بالفعل تحقيق الفوز في لقاء اليوم، حيث بدأ النصر بالسيطرة على مجريات المباراة على الرغم من أنه يلعب خارج أرضه. وفي الدقيقة 32، تم تسجيل الهدف الأول بواسطة تاليسكا المتألق، بفضل تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو الذي يبدو أنه سيكون هو اللاعب الذي سيسجل جميع أهداف النصر هذا الموسم.

مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

تقدم "بوابة الفجر" فرصةً مثالية لمحبي كرة القدم، حيث سيتم عرض بث مباشر لمباراة النصر والطائي، في تاريخ 29 سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024. هذه المباراة ستجري على أرضية ستاد "الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي"، معقل فريق الطائي ، ويتيح هذا البث المباشر فرصة لعشاق اللعبة لمتابعة اللقاء ومشاهدة الأداء المميز للفريقين وتقييم أداء اللاعبين في هذا اللقاء المهم. تعتبر مباريات الدوري السعودي دائمًا مناسبة مثيرة وحماسية، وهذه المواجهة بين النصر والطائي لن تكون استثناءً، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النجاح في هذا الموسم.

رغم بداية الموسم الصعبة لفريق المدرب البرتغالي لويس كاسترو، إلا أن سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق جعلته يقترب بشكل كبير من صدارة الترتيب، حيث يبتعدون عن الاتحاد بفارق ثلاث نقاط فقط.

فريق "العالمي" قدم أداء ساحقًا في مباراته الأخيرة بكأس الملك حيث فازوا بخماسية، ليصلوا إلى الفوز السابع تواليًا هذا الموسم في جميع البطولات، وذلك بفضل تألق نجمهم كريستيانو رونالدو.

بالمقابل، يواجه نادي الطائي صعوبات حيث حصلوا على سبع نقاط فقط من سبع مباريات، وفي آخر مباراة لهم خسروا أمام الاتفاق بنتيجة 4-3، وقبل ذلك تعادلوا مع الحزم بهدف لمثله.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

مباراة النصر والطائي ستكون منقولة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في المنطقة العربية.

إذا كنت داخل السعودية، فإنه يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر قناة SSC1 SD، أما من خارجها أو لمتابعة المباراة بتقنية صورة فائقة الجودة، فستكون المباراة مذاعة عبر SSC1 HD المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي

SSC1 HD

SSC1 SD

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

قنوات SSC السعودية متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك متابعة قناة SSC1 سواءً HD أو SD من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد القناة 12418 القمر الصناعي عرب سات الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة البث HD

معلق مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

ستوفر قناة SSC 3 خيارات للتعليق على مجريات مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024.

عبر قناة SSC1 SD المجانية، يمكن متابعة المباراة على صوت المعلق عائد الصميدي.

أما عبر قناة SSC1 HD، سيعلق عبدالله الغامدي عبر القناة الصوتية الأولى ونور الله آيت علي عبر القناة الصوتية الثانية.

البث المباشر لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024

كذلك، يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والطائي من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا بتقنية SD من داخل السعودية.

ولمتابعة المباراة بتقنية HD، سيتعين الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة النصر والطائي والطائي في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة النصر والطائي مساء الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الطائي:

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم نواف العقيدي سلطان الغنام مارسيلو بروزوفيتش أندرسون تاليسكا عبد الله مادو سيكو فوفانا عبد الرحمن الغريب علي لاجامي عبد العزيز العليوة كريستيانو رونالدو أليكس تيليس

أعلن المدرب البرتغالي لفريق النصر، لويس كاسترو، قراره النهائي بشأن مشاركة الظهير الأيمن سلطان الغنام في مباراة الفريق المقبلة أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لعام 2024.

مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والطائي | من هنــــا

بعد أن كان هناك شكوك حول إمكانية مشاركة الغنام في المباراة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة أهلي جدة في الجولة الماضية من دوري روشن، قرر كاسترو ضم الغنام إلى قائمة الفريق المغادرة إلى حائل استعدادًا للمواجهة أمام الطائي.

وقد غاب الغنام عن مباراة النصر الأخيرة أمام أحد في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة كبيرة 5-1.

مواجهة النصر والطائي ستقام على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر. يحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، في حين يقع الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والطائي | من هنــــا

غياب عبد الرحمن غريب عن صفوف النصر يُعتبر ضربة قوية للنادي، خصوصًا نظرًا لأهميته كعنصر مؤثر في تشكيلة الفريق. يُعتمد عليه بشكل مستمر سواء كان في التشكيلة الأساسية أو كبديل. يشار إلى أنه يشارك في الهجوم إلى جانب نجوم الفريق مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والسنغالي ساديو ماني، وهؤلاء يشكلون تشكيلة هجومية قوية تعتبر واحدة من أفضل التشكيلات في الدوري السعودي.

وفيما يتعلق بالتحضيرات للمباراة، وصلت بعثة النصر إلى مدينة حائل اليوم وبدأت استعداداتها من خلال دخول معسكر مغلق تحضيرًا لمواجهة الطائي.