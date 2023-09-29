بث مباشر مباراة الفيحاء ضد الاتحاد تويتر ( 0 - 0 ) : كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت [ دوري روشن ]

مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء في الدوري Al-Ittihad-And-Al-Fayhaa اليوم، بث مباشر مباراة الفيحاء ضد الاتحاد تويتر: مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت، ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مباراة الاتحاد والفيحاء في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين في عام 2024، ويتصدر فريق "العميد" ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، وهو يسعى للمحافظة على صدارته بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه الهلال. بينما يحتل فريق الفيحاء المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت

سيتاح لمحبي كرة القدم فرصة مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء مباشرةً عبر البث المباشر الذي سيتم توفيره من خلال موقع "الفجر" يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر لعام 2023. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024 ، والمكان الذي ستُقام المباراة فيه هو ستاد "الملك فهد الدولي"، والذي يُعتبر المعقل الرئيسي لفريق الاتحاد السعودي. سيتيح هذا البث المباشر للمشجعين متابعة الأحداث والتواصل مع أحداث المباراة مباشرةً وعلى مدار اللقاء، وذلك لمشجعي العميد والفيحاء على حد سواء ، ومن الجدير بالذكر أن الفيحاء لم ينجح في تحقيق الفوز على "نمور جدة" في الدوري السعودي منذ عام 2021، ولكنه نجح في الفوز عليهم في نصف نهائي كأس الملك لعام 2022.

يُشير الجدول الزمني للمباريات إلى أن الاتحاد سيلتقي مجددًا مع الفيحاء في دور الـ16 من كأس الملك، حيث ستُقام هذه المباراة في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل.

من الجدير بالإشارة إلى غياب اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة الفيحاء بسبب إصابته، بعدما غاب عن مواجهة الخلود في كأس الملك التي انتهت بفوز الاتحاد بركلات الترجيح.

متى موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء هو الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

مباريات الدوري السعودي 2024 تأتي فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات SSC، ولكن لا يمكن متابعتها مجانًا إلا داخل السعودية فقط.

المباراة ستكون منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD مجانًا، أما لمتابعتها بتقنية صورة فائقة الجودة، فإنه يجب الاشتراك للوصول إلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

SSC EXTRA 1 HD

SSC EXTRA 1 SD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء مجانًا عبر تطبيق "شاهد" بتقنية SD، وذلك داخل السعودية.

ومن خارج السعودية أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، فإنه يجب الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP".

من معلق مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

كالعادة ستوفر قناة SSC 3 خيارات للتعليق على مجريات مباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي 2024.

وعبر قناة SSC EXTRA 1 SD، سيتواجد المعلق عبدالعزيز الزيد.

أما عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، سيعلق مشاري القرني على القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر عبر القناة الصوتية الثانية.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC EXTRA 1 HD متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات ويمكنك أن تجدها عبر التردد الآتي:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الخطأ: 3\4

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12418 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 إرديتو 2

التشكيلة المتوقعة للاتحاد أمام الفيحاء

حراسة المرمى غروهي خط الدفاع العليان - شراحيلي - هوساوي - بامسعود خط الوسط كانتي - فابينيو - كورنادو خط الهجوم كمارا - العمري - رومارينيو

التشكيلة المتوقعة للفيحاء أمام الاتحاد

حراسة المرمى ستويكوفيتش خط الدفاع البقاوي - الخيبري - الرشيدي - الشويش خط الوسط ريكاردو - منداش - سيميروت - زيدان - اونيكرو خط الهجوم ساكالا

بث مباشر مباراة الفيحاء ضد الاتحاد تويتر

اتحاد جدة يعتلي صدارة الدوري السعودي

يحتل نادي الاتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد مميز يبلغ 18 نقطة حتى الآن في المسابقة. تمكن الفريق من تحقيق ستة انتصارات من أصل سبع مباريات خاضها في المسابقة. ورغم أن الاتحاد تعرض لخسارة واحدة في الجولة الخامسة على يد الهلال بنتيجة 4-3، إلا أنه تمكن من استعادة توازنه والتفوق في المباريات اللاحقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء | من هنــــا

في الجولة الأخيرة من الدوري، تمكن الاتحاد من الفوز على الفتح بنتيجة 2-1، وهذا الانتصار ساهم في تمسكه بالصدارة والابتعاد بفارق النقاط عن منافسيه. يبحث الفريق عن مواصلة تألقه والحفاظ على موقعه في الصدارة.

من جهة أخرى، يسعى فريق الفيحاء لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري بعد تحسن أداءه في الفترة الأخيرة. حقق الفيحاء الفوز على الرياض بنتيجة 2-1 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك فاز على الرياض في الدوري بهدفين مقابل هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء | من هنــــا

التنافس في دوري روشن السعودي يبدو شديد الحماس هذا الموسم، ومع استمرار الاتحاد في تحقيق النتائج الإيجابية، يبدو أنه سيكون لديه فرصة جيدة للمنافسة على اللقب. تأتي المباراة القادمة بين الاتحاد والفيحاء في سياق هذه المنافسة المحمومة، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام.

يرغب الاتحاد في استغلال تعثر الهلال ومنافسيه الآخرين لتعزيز موقعه في الصدارة، وسيحاول الفيحاء الظهور بأداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية للارتقاء في ترتيب الدوري. هذا يعد تحديًا للفريقين وفرصة للجماهير لمتابعة مباراة مثيرة في عالم كرة القدم السعودية.