الكرملين: مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرح اليوم الجمعة، بأن مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة.

وقال بيسكوف ردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن، في رأي الكرملين، وضع حد للصراع بين باكو ويريفان، بعد إعلان إنهاء وجود ناجورنو كاراباخ كجمهورية، وما إذا كانت مسألة التوقيع على معاهدة السلام قائمة: "إنها بالتأكيد قائمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالطبع خطط لتطوير اتصالات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. وهذا مهم للغاية بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا وروسيا. نأمل أن يستمر هذا العمل".

أعلنت منطقة ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها، والتي أعلنت انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية قبل 35 عامًا، وبعد النزاع المسلح مع أذربيجان في الفترة 1992-1994، وجودها لسنوات عديدة كجمهورية غير معترف بها، أعلنت نهاية وجودها اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024.