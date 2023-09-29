الانتخابات الرئاسية المقبلة.. مصطفى قطامش منسقا عاما للشباب بحملة مواطن لدعم مصر

أخبار مصر
مصطفى قطامش
مصطفى قطامش

قرر محمد فاروق، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، تكليف أحد الكوادر الشبابية المتميزة مصطفى قطامش، رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر، ليكون منسقا عاما للشباب بالحملة، لما لديه من خبرة واسعة في قيادة الشباب والتعامل معهم وما لديه من أفكار شبابية تحقق أهداف الحملة.
وقال قطامش، إنه سعيد بتكليفه منسقا للشباب بالحملة، وسيعمل مع زملائه بالحملة على خلق أفكار جديدة تساهم في رفع حالة الوعي لدى الشباب وتجعل نسبة مشاركتهم أكبر من خلال تعريفهم بأهمية المشاركة في صنع واختيار مسيرهم وأيضا المساهمة في بناء الوطن لأنهم الجزء الأكبر والأهم داخل مصر.

وأضاف منسق الشباب بالحملة، في تصريحات صحفية، أن الجمهورية الجديدة التي نشهد بنائها هي خير دليل أن الشباب هم الضلع الأهم وهم المساهم الأول فيها ويحظون بدعم لا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والكل يرى حجم التمكين للشباب في عهده من المناصب القيادية والتنفيذية التي حصلنا عليها خلال الفترة الماضية ونطمح في المزيد من خلال العمل والتطوير الدؤوب التي نسعى لتحقيقه من خلال حملة مواطن ليكون شعارا "كن مع الوطن" مطبقا ليس كلام يكتب أو نتناقله مع بعضا البعض.

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