كورة لايف آلحين بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء اليوم

لقاء الثأر بين Al-Ittihad-And-Al-Fayhaa اليوم، بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي، وينتظر محبو فريق الاتحاد بفارغ الصبر مباراته اليوم أمام نادي الفيحاء، والتي ستجرى على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن". هذه المواجهة تثير توترًا واهتمامًا كبيرين من قبل عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث يترقبون أداء فريقهم المحبوب وآمالهم في تحقيق الانتصار والنقاط الثلاث في هذه المواجهة الهامة.

مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

"بوابة الفجر" يسعد بتقديم خدمة بث مباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء، التي ستجري اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024. ستقام هذه المواجهة بين الفريقين على أرضية ستاد "الملك فهد الدولي"، المعقل الرئيسي لنادي الاتحاد السعودي ، وهذا البث المباشر يمنحك فرصة مميزة لمتابعة اللقاء ومشاهدة الأداء المميز للفريقين وتقييم أداء اللاعبين في هذه المواجهة المهمة. مباريات دوري روشن السعودي دائمًا مثيرة وحماسية، وهذا اللقاء بين الاتحاد والفيحاء لن يكون استثناءً، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار وتعزيز مركزه في جدول الترتيب.

على الرغم من تصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، إلا أنه كان على وشك الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قبل بضعة أيام فقط. في مباراته أمام الخلود، اضطر الفريق إلى التعامل مع ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. يجدر بالذكر أن كريم بنزيما وعبد الرازق حمد الله غابا عن صفوف الاتحاد في تلك المباراة.

نادي الاتحاد يحتل موقع الصدارة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفخر واعتزاز، حيث تجمع الفريق 18 نقطة من 7 مباريات حتى الآن. تمكن الاتحاد من تحقيق 6 انتصارات متألقة في هذا الموسم، لكنه تعرض للهزيمة الوحيدة في الجولة الخامسة أمام الهلال بنتيجة مثيرة 3-4. في الجولة الأخيرة، استمر الأداء المتميز بفوز مهم على الفتح بنتيجة 2-1، مما أتاح للفريق الابتعاد عن منافسيه والاستمرار في تصدر الجدول بمفرده.

أما نادي الفيحاء، فهو يطمح إلى مواصلة النجاح الذي حققه مؤخرًا. حقق الفيحاء انتصارًا مهمًا في كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الرياض بنتيجة 2-1 وتأهل إلى الدور التالي من البطولة. وسبق للفيحاء أيضًا أن حقق انتصارًا بنتيجة 3-1 على نفس الفريق في دوري روشن. حاليًا، يحتل الفيحاء المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي ؟

ستقام مباراة بين اتحاد جدة والفيحاء في ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين. تم تغيير موقع المباراة من المجمعة إلى درة الملاعب، وأيضًا تأجيل موعد اللقاء من الرابعة عصرًا إلى السادسة مساءً، وذلك بناءً على طلب الناديين.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي ؟

ستتاح مباراة الفيحاء والاتحاد للمشاهدين على قناة SSC EXTRA 1 HD ومنصة شاهد في السادسة مساءً. وفي تطور إيجابي، عاد ثنائي نادي اتحاد جدة، عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورنادو، لصفوف الفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة. وكما أعلنت الأخبار أن كريم بنزيما سيكون أيضًا جاهزًا للمشاركة في المباراة. هذا التطور الإيجابي في التشكيلة يعزز فرص الاتحاد في المباراة أمام الفيحاء في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الخطأ: 3\4

تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء

حراسة المرمي عبد الله المعيوف. خط الدفاع مدالله العليان - لويز فيليبي - مد الله العليان - أحمد بامسعود. خط الوسط مروان الصحفي - فابينيو - نجولو كانتي. خط الهجوم عبد الرزاق حمدلله - كريم بنزيما - رومارينو.

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حكم مباراة اتحاد جدة والفيحاء

كشفت التقارير الرياضية عن انتخاب الحكم الألماني باستيان دانكيرت لإدارة مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. يأتي هذا الاختيار في إطار استمرار التحكيم الدولي في إثراء البطولات السعودية بحكام ذوي خبرة عالية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء | من هنــــا

يُذكر أن الحكم الألماني باستيان دانكيرت قد أدير مسيرة تحكيمية حافلة، حيث شارك في إدارة 445 مباراة على مر السنوات. خلال هذه المباريات، أصدر 1670 بطاقة صفراء و49 بطاقة حمراء للإنذار الثاني، إلى جانب 45 حالة طرد مباشر. كما أحتسب 118 ركلة جزاء خلال مسيرته التحكيمية.

يتميز باستيان دانكيرت بخبرة تحكيمية غنية، حيث سبق له أن أدار مباراتين لفريق الاتحاد السعودي في مسابقة دوري روشن السعودي خلال موسم 2022-2023. هذه المباريات شهدت فوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 3-0 في الجولة التاسعة عشرة، والهزيمة أمام التعاون 1-2 في الجولة الخامسة والعشرين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء | من هنــــا

من بين أبرز مباريات دانكيرت كانت إدارته لمباراة نهائي كأس السوبر الألماني في موسم 2023-24، حيث توّج نادي لايبزيج باللقب بعد فوزه على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-0.

من الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، وهو بفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف. أما نادي الفيحاء فيحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط. هذه المباراة تعد فرصة هامة للفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز مواقعهما في التصنيف العام للبطولة.