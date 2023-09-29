بث مباشر مباراة سان جورج ضد الأهلي تويتر ( 0 - 0 ): كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم يلا شوت [دوري الأبطال]

مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء الإياب في الأبطال Al Ahly vs Saint George اليوم،بث مباشر مباراة سان جورج ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم يلا شوت، وتتوجه أنظار عشاق الكرة إلى مباراة الأهلي وسان جورج في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وهذه المهمة تبدو في المتناول بالنظر إلى الأداء المميز الذي يقدمه الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة. على الرغم من خسارة كأس السوبر الأفريقي، إلا أن الأهلي استعاد تألقه وفاز ببراعة على المصري في الدوري المحلي بأربعة أهداف. يظهر الفريق بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر بمستوى مميز ويتوقع أن يكون لديه الكثير ليقدمه في هذه المباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

تقدمت صحيفة 'بوابة الفجر' ببث مباشر لمباراة الأهلي وسان جورج التي ستُقام اليوم الجمعة، الموافق 29 سبتمبر من عام 2023، ضمن منافسات إياب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024. ستُلعب المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي ، استبعد مارسيل كولو المدير الفني للاهلي كل من رضا سليم وصلاح محسن وكريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وانتوني موديست وحمزة علاء ومحمد زعلوك ومعتز محمد من قائمة

على الجانب الآخر، يبدو أن هناك بعض الشائعات حول مستقبل كولر مع الفريق، ولكن يتوقع أن تكون تركيزه وتركيز الفريق على المباراة أمام سان جورج، وهم ملتزمون بتحقيق النجاح في البطولة.

على الرغم من غياب بعض العناصر الرئيسية مثل أنتوني موديست ورضا سليم، إلا أن الأهلي لديه الإمكانيات لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وسيكونون مستعدين لمواجهة سان جورج بكل قوة وتحفظ.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

ستكون مباراة الأهلي وسان جورج مذاعة عبر قناة واحدة فقط وهي "أون تايم سبورتس" المصرية.

القناة المصرية المجانية ستذيع المباراة عبر قناة "OnTime Sports HD 1" المتاحة عبر قمر نايل سات.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

يمكنك متابعة قناة "أون تايم سبورتس" عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

القناة أون تايم سبورت HD التردد 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

من معلق مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

حسب ما تم الإعلان عنه فالمعلق المصري الشهير محمد الكواليني هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي وسان جورج في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2024.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

مباراة الأهلي وسان جورج سوف تكون متاحة بصورة مجانية على الإنترنت عبر "يوتيوب".

ويُمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر لقنوات أون تايم سبورتس على فيسبوك.

بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج تويتر

ما موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

تقام مباراة الأهلي وسان جورج يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على ستاد القاهرة الدولي الذي سيكون معقل النادي الإثيوبي اعتباريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت دولة الإمارات.

تشكيلة الأهلي ضد سان جورج

مركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني خط الوسط مروان عطية - أليو ديانغ - إمام عاشور خط الهجوم رضا سليم - أنتوني موديست - حسين الشحات

الأهلي وسان جورج.. غياب الصفقات الجديدة عن التشكيل المتوقع

مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، قد انتهج خطة دقيقة لتشكيل فريقه في مباراة الفريق أمام سان جورج الإثيوبي في إطار دوري أبطال إفريقيا. وجاءت تلك الاستراتيجية بناءً على الأداء القوي للفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

من اللافت أن كولر يبدو أنه سيستمر في الاعتماد على ثلاثي الهجوم الأساسي الذي كان يلعب معًا في الموسم الماضي ويتكون من بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا". يأمل الأهلي في استمرار تألق هؤلاء اللاعبين وتسجيل المزيد من الأهداف في المباراة لتأكيد تفوقه في البطولة.

هذا التشكيل يعكس استراتيجية كولر لهذه المواجهة المهمة، ومن المتوقع أن يسعى الأهلي للفوز وتأمين التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

في مباراة مثيرة ومنتظرة، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ساحق بنتيجة 3-0 على نظيره سان جورج في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج | من هنــــا

سيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، حيث قدم أداءً استثنائيًا يعكس طموحه في البطولة الأفريقية هذا الموسم. تمكن لاعبو الأهلي من خلق العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى سان جورج، ولكن الحظ لم يكن جانبهم في اللمسات الأخيرة وتقنية التسديد.

أبدعت العارضة في صد هدفين محققين، حيث استطاع إمام عاشور ورامي ربيعة أن يسددا تسديدتين رائعتين استقرتا على العارضة، منعتا بهما الأهلي من تسجيل هدفين إضافيين.

تألق حسين الشحات بشكل لافت في المباراة، حيث نجح في هز الشباك مرتين. الهدف الأول جاء في الدقيقة 29 من المباراة من تسديدة متقنة أظهرت مهارة فائقة من اللاعب. أما الهدف الثاني، فجاء في الدقيقة 58 من المباراة بعد تسديدة أخرى رائعة من الشحات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج | من هنــــا

أضاف الفريق الأهلاوي الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق أحمد عبد القادر، ليكون الأهلي على بعد خطوة واحدة من بلوغ دور الـ16 في هذه البطولة المهمة.

الأهلي قدم أداءً قويًا في المباراة واستطاع التفوق على منافسه بفارق كبير. يتطلع جمهور الفريق إلى لقاء العودة الذي سيقام الليلة، حيث يأمل الأهلي في تأكيد تفوقه وحجز مكانه في الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

من الجدير بالذكر أن الأهلي سيكون محرومًا من خدمات بعض لاعبيه في لقاء العودة، حيث لن يكون اللاعب الفرنسي الجديد أنتوني موديست مؤهلًا للمشاركة بسبب عدم تسجيله كلاعب أفريقي. كما سيغيب اللاعب المغربي رضا سليم عن اللقاء بسبب الإيقاف.

بهذا الانتصار الكبير، يبدو أن الأهلي في طريقه لمشوار ناجح في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ويأمل الجمهور الأهلاوي في أن يتألق الفريق ويحقق الإنجازات في هذه البطولة المهمة.