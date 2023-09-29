بث مباشر مباراة الشباب ضد الهلال تويتر آلحين ( 0 - 0 ) : كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر الشوط الأول اليوم يلا شوت [دوري روشن]

مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة في الدوري Al-Hilal-Al-Shabab اليوم، باتت أنظار عشاق كرة القدم متجهة نحو ملعب الأمير فيصل بن فهد المعروف بـ "الملز"، حيث ستجرى مباراة قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لعام 2024 بين الهلال والشباب.

فريق الهلال يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الفريق الرائد الاتحاد الذي يحتل المركز الأول. بينما يجد فريق الشباب نفسه في المرتبة الثامنة بعد تحقيقه لثماني نقاط حتى الآن.

مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت

صحيفة "الفجر" تقدم بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين "روشن" لهذا الموسم 2023-2024. ستُقام هذه المباراة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، وتأتي ضمن منافسات الجولة الثامنة للبطولة ، سيُقام اللقاء على أرضية ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، الذي يُعتبر معقلًا هامًا للفريقين. سيكون اللقاء منقولًا مباشرًا للجماهير لمتابعة أداء الفريقين في هذه المباراة المهمة ، والمباراة ستجمع بين فريق الهلال وفريق الشباب، وسيتابع جمهور كرة القدم هذا اللقاء بشغف لمعرفة النتيجة والأداء الذي سيقدمه الفريقان في صراعهما على الصدارة وتحقيق الانتصارات في هذا الموسم.

في الشوط الأول من المباراة:

دقيقة 1: انطلقت المباراة بصافرة الحكم، حيث بدأت المواجهة بين الفريقين.

دقيقة 3: شهدنا تمريرة من لاعب الفريق الأول سالم الدوسري، لكن تم احتساب تسلل على مهاجم الفريق ميتروفيتش.

دقيقة 5: ارتكب يانيك كاراسكو خطأ على لاعب الخصم سعود عبد الحميد.

دقيقة 15: أبهر يانيك كاراسكو الحضور بمراوغة رائعة استطاع من خلالها التمرير إلى سعود عبد الحميد، لكن الهجمة لم تنجح في التسجيل.

دقيقة 18: حاول سعود عبد الحميد تقديم عرضية للمنطقة، لكن الحارس كيم تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريق الشباب.

دقيقة 22: تعرض نيمار لخطأ بسبب تدخل قوي من لاعب الخصم.

تلك هي اللحظات البارزة في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الفريقين، والتي شهدت تفاصيل مثيرة ومحطات هامة في ساحة المباراة.

لاحظنا أن الفريقين التقوا في بداية الموسم خلال نصف نهائي البطولة العربية للأندية في عام 2023، وحقق الهلال حينها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

لكن آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري لا تزال في ذاكرة جماهير الهلال، حيث فاز الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في ملعب الملز، وهذا الفوز كان له طعم خاص بالنسبة لمشجعي الشباب.

واليوم، تتجدد المواجهة مرة أخرى، ولكن الهلال يواجه هذه المرة تحدًا كبيرًا نظرًا لتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة. بينما يبدأ الشباب في العودة إلى سابق عهده تدريجيًا بعد رحيل مدربهم السابق مارسيل كايزر والتغييرات الإدارية التي شهدها الفريق مؤخرًا.

تظل هذه المباراة فرصة ذهبية لكل من الهلال والشباب لتحقيق الانتصار وتعزيز طموحاتهم في المنافسة على لقب الدوري السعودي. ستكون المباراة مشوقة ومثيرة، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين على أرض الملعب.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والشباب مجانًا فقط إذا كنت تشاهد ديربي الرياض من داخل الأراضي السعودية.

وستكون المباراة منقولة عبر قناة SSC1 SD وبتقنية صورة عادية، بجانب توفير خيار معلق واحد فقط.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

بجانب قناة SSC1 SD، يمكن متابعة مباراة الهلال والشباب عبر قناة واحدة مشفرة.

هذه القناة ستكون قناة SSC1 HD والتي تحتاج إلى دفع اشتراك خاص وشراء جهاز GOBX للولوج إليها.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

SSC1 HD

SSC1 SD

من معلق مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

سيتولى المعلق عبدالله الزيد مهمة التعليق على مجريات المباراة عبر قناة SSC1 SD.

أما عبر قناة SSC1 HD، سيتواجد المعلق الكبير علي سعيد الكعبي على القناة الصوتية الأولى، والمعلق محمد حسن أضروضور عبر القناة الصوتية الثانية.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC السعودية متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك متابعة قناة SSC1 سواءً HD أو SD من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

نتعرف من خلال الجدول التالي على تردد ssc عربسات 2024 ssc sport بشكل مفصل:

تردد القناة 12380 القمر الصناعي عرب سات الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة البث HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

كذلك، يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا بتقنية SD من داخل السعودية.

ولمتابعة المباراة بتقنية HD، سيتعين الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والشباب مساء الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتنطلق صافرة بداية المواجهة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الشباب ضد الهلال تويتر

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني. خط الوسط سيرجي سافيتش، محمد كنو، مالكوم. خط الهجوم ميتروفيتش، نيمار جونيور، سالم الدوسري.

تشكيل الشباب أمام الهلال

حارس المرمى كيم سيونج جيو. الدفاع فواز الصقور، إياجو دوس سانتوس، رومان سايس، محمد عيسى. الوسط جوستافو كوييار، هتان باهبري، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، يانيك كاراسكو الهجوم حبيب ديالو.

قمة بين الهلال والشباب "المنتفض" بالدوري السعودي

يتجه الاهتمام نحو ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، حيث ستقام مباراة منتظرة بين فريق الهلال ونظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، وذلك مساء الجمعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والشباب | من هنــــا

في تصدر مثير للأخبار الرياضية، يحتل الفريق الاتحاد، الذي حقق لقب البطولة الموسم الماضي، صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الذي يحتل المركز الخامس، والأهلي الذي يحتل المركز السادس.

للهلال، فإن الجولة السابقة شهدت تعادلًا غير مرضي مع ضمك، وانتزع فوزًا صعبًا بنتيجة 1-صفر أمام الجبلين في بطولة "دوري يلو"، ما سيضعه في مواجهة تحمل الكثير من التحديات أمام الشباب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والشباب | من هنــــا

وسيكون الهلال في مواجهة صعبة أمام الشباب الذي انتفض بقوة منذ رحيل المدرب الهولندي مارسيل كايزر. انطلق الشباب بشكل مخيب في بداية الموسم حيث حصد نقطتين فقط في أول خمس مباريات، لكن الفريق أظهر تحسنًا ملحوظًا تحت قيادة المدرب خوان براون، حيث حقق انتصارات متتالية على الفيحاء والحزم، بالإضافة إلى فوزه في كأس الملك على الباطن.

وفي هذا السياق، صرح جيورجي جيسوس، مدرب الهلال، بأنه يطمح في رفع معنويات الفريق قبل مواجهة ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا في الأسبوع المقبل، والتعويض عن البداية المخيبة في هذه البطولة بالتعادل مع نافباهور الأوزبكي.